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За владельцами MacBook подсматривают по веб-камере

Ошибка в приложении для видеоконференций позволяет веб-сайтам получать доступ к камере на iMac и MacBook

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:34
Хакеры научились взламывать веб-камеры MacBook
Хакеры научились взламывать веб-камеры MacBook
Фото: TechSpot

Исследователь безопасности Джонатан Лейтш публично объявил об опасной уязвимости "нулевого дня" в приложении для видеоконференций Zoom для macOS. Камера пользователя MacBook может быть взломана простым способом, и хакеры наверняка уже пользуются этим эксплойтом.

Смотрите также в сюжете о том, как

Проблема объявилась потому, что Zoom устанавливает локальный веб-сервер, который принимает запросы видеовызовов. Что еще хуже, удаление приложения не приводит к удалению сервера, который затем может переустановить Zoom без вмешательства пользователя.

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Эксперт был шокирован тем, насколько просто оказалось получить доступ над MacBook– достаточно просто бросить вредоносную ссылку "жертве" и ноутбук оказывается взломанным. Когда пользователь нажимает на ссылку, компьютер автоматически включает веб-камеру, и злоумышленник может подсматривать за своей "жертвой". Этот способ работает, даже если Zoom был удален ранее. Позднее пользователи в Twitter подтвердили опасения Джонатана.

Этот метод может также использоваться для DDoS-атак на MacBoook или iMac пользователя. Из-за локального веб-сервера злоумышленник может эффективно заблокировать Mac, постоянно пингуя сервер.

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Исследователь описал проблему и отправил ее разработчикам Zoom еще в марте. Но спустя 90 дней ошибку не исправили, тем не менее уязвимость к DDoS-атакам была "вылечена". Параллельно эксперт сообщил об этой проблеме Chromium и Mozilla. Позднее Zoom прокомментировали обнаруженную уязвимость, которая удивила Джонатана. Оказалось, это "не баг, а фича", или простым языком, "обходной путь".

"Это обходной путь для изменений, внесенных в Safari 12. Мы считаем, что наш способ обхода является законным решением проблемы плохого взаимодействия, позволяя нашим пользователям проводить более быстрые собрания в один щелчек мыши", – заявил директор по информационной безопасности Zoom Ричард Фарли.

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Фарли также уточнил, что без "обходного пути" пользователи должны подтверждать конференцию каждый раз, когда хотят использовать Zoom, что неудобно. Компания заявляет, что не планирует менять эту функцию. Однако в этом месяце будет выпущено обновление, которое позволит программе сохранить настройки пользователя и администратора, касающиеся того, включено ли видео при первом присоединении к вызову или нет.

Напомним, что ранее в MacBook Air нашли скрытую "угрозу". А недавно выяснилось, что Apple 20 лет скрывала опасную ошибку в macOS.

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Источник: Neowin
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