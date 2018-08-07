Забыл пароль от Wi-Fi: как узнать

В macOS есть удобный способ восстановить пароль от Wi-Fi

Способ узнать пароль от Wi-Fi на Mac. Фото: cnetfrance.fr

При установке Wi-Fi роутера дома, как правило, пароль к нему вводят для пары домашних устройств и на этом все. Позже пароль обычно забывается, так как вводился лишь единожды, а длина его должна превышать 8 символов.

Для тех, кто часто забывает пароли от домашней Wi-Fi сети, в macOS есть удобный способ его восстановить – MacBook и iMac все помнят. Более того, с помощью "Связки ключей iCloud" можно узнать пароли от сетей, к которым ранее подключались iPhone или iPad.

1. Открываем поиск комбинацией клавиш Command + Пробел.

2. В появившемся окне вводим Keychain Access.

Keychain Access segodnya.ua

3. В новом окне выбираем Passwords ("Пароли") в левом нижнем углу.

Пароли в Keychain segodnya.ua

4. Дважды щелкаем по нужной сети. Ставим галочку напротив Show Password ("Показать пароль") и вводим пароль администратора macOS, чтобы его увидеть.

Пароль от Wi-Fi в macOS segodnya.ua

Эта очень удобная функция поможет значительно сэкономить время и избавит от переживаний по поводу потери важных данных.

"Связка ключей iCloud" – это функция, с помощью которой macOS и iOS запоминают все введенные на устройстве пароли и логины и хранят их в защищенном виде в облачном сервисе iCloud.

Напомним, что ранее Google смогдобавил в Chrome возможность открывать сайты без Интернета.