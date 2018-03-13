Зачем Марс? NASA начинает детально исследовать Венеру

Сегодня, 20:05

NASA отправит на Венеру необычные космические станции для исследования

В последний раз на Венере были более 30 лет назад. Фото: pixabay
В последний раз на Венере были более 30 лет назад. Фото: pixabay

Инженеры NASA разрабатывают необычные станции для исследования Венеры.

"Учитывая экстремальные условия на планете (атмосферное давление больше чем в 92 раза превышает земной, а температура может достигать 462 градусов Цельсия), они пришли к выводу, что там лучше справятся станции с механическими бортовыми компьютерами. Этот проект называется AREE (автомат Rover for Extreme Environments, автоматический велосипед для экстремальной среды) ", – отмечается в публикации.

Суть в том, что такие компьютеры NASA хотя и решают узкий спектр задач, но зато очень надежны. Для связи же планируется использовать азбуку Морзе, что позволит передавать данные даже через сильные помехи. Как предполагается, на верхушках станций разместят "тарелки" с сегментными вырезами. Во время вращения эти вырезы будут на короткое время открывать специальные отражатели. Световые "зайчики" от отражателей будут ловить аэростаты, которые затем будут передавать сигнал на орбитальную станцию.

Отметим, ранее аппараты на Венеру запускались более 30 лет назад – в декабре 1984 года. Это были модули станций "Вега-1" и "Вега-2", совершили посадку в высокогорных районах Венеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск "спрячет" человечество на Марсе от третьей мировой войны,

Также астронавт заявил, что на Марсе мы окажемся гораздо раньше, чем предполагалось.

О том, что через несколько лет на Марс отправится первый украинец, смотрите на видео ниже:
NASA, Марс, венера

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Источник:

Укринформ

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