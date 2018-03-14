Загадочная аномалия: Солнце без единого пятна уже 37 дней

Вчера, 22:59

Солнечный минимум уже превысил в два раза стандартную длительность

Этот год станет знаменательным. Фото: pixabay
Этот год станет знаменательным. Фото: pixabay

Ученые отметили, что уже тридцать семь дней на Солнце нет ни одного пятна. Последний раз такое наблюдалось в 2009 году. Этот год, скорее всего, станет знаменательным, поскольку Солнечный минимум уже превысил в два раза стандартную длительность. Сколько еще на светиле не будет активности?

Как правило, в конце одного солнечного цикла, который длится одиннадцать лет, активность главной звезды сводится к минимуму, однако в нашем случае данный период затянулся. Скорее всего, аномалия связана с ослабеванием солнечного ветра и его магнитного поля.
Из-за ослабшего солнечного ветра в нашу солнечную систему доходит больше космических лучей. Неутешительные изменения фиксирует все космические аппараты, в частности станция НАСА. Количество доходящих лучей с каждым разом увеличивается, это заставляет ученых серьезно задумываться.

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Уже можно с уверенностью говорить, что новый Солнечный минимум будет в разы длиннее предыдущих, поэтому человечеству нужно подготовиться к неожиданным поворотам событий.

Напомним, NASA предлагает вам бесплатно отправить посылку на Солнце,

Также сообщалось, что до великого минимума Солнца осталось тридцать лет.

О том, почему Украина попала в карту температурных аномалий, смотрите на видео ниже:
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Источник:

УКРОП

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