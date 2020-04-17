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Загрязнение воздуха в Киеве: как проверить со смартфона

Проверить качество воздуха можно как с Android-смартфона в приложении Air Quality, так и в AirVisual для iOS

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:39

Вечером 16 апреля 2020 года Киев накрыла песчаная буря, которую затем сменил удушающий смог от и едкий запах гари в воздухе, вызванный пожарами в Чернобыльской зоне. По международным рейтингам столица Украины сразу оказалась в топе самых загрязненных. Жители столицы начали активно обсуждать качество воздуха в Киеве и искать способы проверить его чистоту.

Благо, существует удобное приложение, которое помогает проверить индекс загрязнения воздуха в Киеве, а также определить его по отдельным районам. Называется оно Air Quality | AirVisual для Android или AirVisual Качество воздуха для iOS.

Смотрите также в сюжете о том, как защититься от смога:

Как скачать и установим приложение для оценки качества воздуха на примере Android.

Как установить Air Quality
  1. Зайдите в Google Play и по поиску найдите приложение Air Quality;
  2. Нажмите на кнопку Install ("Установить");
  3. Запустите приложение Air Quality | AirVisual;
  4. Выберите свой город в списке, к примеру, Киев;
  5. Можно пользоваться приложением.
Air Quality

Также Air Quality | AirVisual выводит информацию о температуре, влажности воздуха, силе и направлении ветра. Кроме того, приложение предоставляет рекомендации: что нужно делать при том или ином уровне загрязнения.

Описания уровней загрязнения воздуха
Описания уровней загрязнения воздуха
Фото: Сегодня

Кроме того, в программе есть интерактивная карта, в котором можно посмотреть ситуацию в разных городах. В приложении также есть раздел с подробной информацией о том, что может влиять на загрязнение воздуха.

AirVisual Качество воздуха для iOS
AirVisual Качество воздуха для iOS
Фото: Apple

Напомним, что ранее Skype запустил сервис онлайн-конференций без регистрации во время карантина. В то же время в новом iPhone SE 2020 обнаружился серьезный недостаток.

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Источник: ain.ua
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