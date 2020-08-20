Захватывающее атмосферное чудо запечатлели астронавты NASA: фото
Свечение воздуха на рассвете и полярное сияние создали незабываемый вид с орбиты Земли
Некоторые виды Земли, видимые с Международной космической станции, демонстрируют плавную светящуюся кривую света над нашей планетой. Другие показывают яркое полярное сияние, освещающее верхние слои нашей атмосферы. На свежем впечатляющем снимке с МКС, предоставленном астронавтами NASA, удалось запечатлеть одновременно оба этих явления.
"Волнистые зеленые пучки северного сияния пересекают приглушенную красно-желтую полосу свечения атмосферы на рассвете, в то время, когда МКС проходила к югу от полуострова Аляска", – сообщили в NASA.
Смотрите также в сюжете о том, как космические тренды покоряют мир:
Сверкающие огни внизу освещают утренние города в Канаде, а звезды наверху пробиваются сквозь космическую тьму. Эти световые эффекты накладываются один на другой, чтобы создать один из самых захватывающих снимков Земли из космоса.
Получилось так, что два атмосферных явления дополняют друг друга. NASA объясняет, что оба они происходят из разных источников. Свечение воздуха происходит от "излучения света в результате химического взаимодействия кислорода, азота и других молекул в верхних слоях атмосферы". Полярные сияния, в свою очередь, являются результатом смешивания частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли.
С чисто эстетической точки зрения, и свечение атмосферы, и полярные сияния – достойные кандидаты для подробного изучения учеными. В данном случае получилась редкая комбинация этих двух явлений.
"Исследование этого уникального эффекта может помочь ученым узнать о движении частиц вблизи границы раздела Земли и космоса, включая связь между космической погодой и погодой на Земле", – говорится в сообщении NASA.
Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что такое северное сияние и как оно появляется. В то же время астронавт NASA показал впечатляющее солнечное затмение из космоса.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное