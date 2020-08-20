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Захватывающее атмосферное чудо запечатлели астронавты NASA: фото

Сегодня, 07:48

Свечение воздуха на рассвете и полярное сияние создали незабываемый вид с орбиты Земли

Некоторые виды Земли, видимые с Международной космической станции, демонстрируют плавную светящуюся кривую света над нашей планетой. Другие показывают яркое полярное сияние, освещающее верхние слои нашей атмосферы. На свежем впечатляющем снимке с МКС, предоставленном астронавтами NASA, удалось запечатлеть одновременно оба этих явления.

"Волнистые зеленые пучки северного сияния пересекают приглушенную красно-желтую полосу свечения атмосферы на рассвете, в то время, когда МКС проходила к югу от полуострова Аляска", – сообщили в NASA.

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Сверкающие огни внизу освещают утренние города в Канаде, а звезды наверху пробиваются сквозь космическую тьму. Эти световые эффекты накладываются один на другой, чтобы создать один из самых захватывающих снимков Земли из космоса.

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Получилось так, что два атмосферных явления дополняют друг друга. NASA объясняет, что оба они происходят из разных источников. Свечение воздуха происходит от "излучения света в результате химического взаимодействия кислорода, азота и других молекул в верхних слоях атмосферы". Полярные сияния, в свою очередь, являются результатом смешивания частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли.

Астронавты на МКС стали свидетелями редчайшего явления – свечения авроры с полярным сиянием
Астронавты на МКС стали свидетелями редчайшего явления – свечения авроры с полярным сиянием
Фото: NASA

С чисто эстетической точки зрения, и свечение атмосферы, и полярные сияния – достойные кандидаты для подробного изучения учеными. В данном случае получилась редкая комбинация этих двух явлений.

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"Исследование этого уникального эффекта может помочь ученым узнать о движении частиц вблизи границы раздела Земли и космоса, включая связь между космической погодой и погодой на Земле", – говорится в сообщении NASA.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что такое северное сияние и как оно появляется. В то же время астронавт NASA показал впечатляющее солнечное затмение из космоса.

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Источник: NASA
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