Запредельный уровень: Microsoft показала игру с графикой нового поколения

Microsoft Flight Simulator 2020 потребует очень мощного компьютера для отображения фотореалистичной графики

Начало 2020 года Microsoft решила удивить игровую общественность игрой, которая поднимает графику на совершенно новый уровень качества недостижимый ранее. 1 января на YouTube-канале видеоигры Microsoft Flight Simulator 2020 появился видеоролик, демонстрирующий впечатляющей красоты пейзажи, которые полностью воссозданы в игре.

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Многие сперва даже не поверили, что заснеженные просторы, леса, и города являются виртуальными, настолько сильно графика стала неотличимой от реальности. Причем показаны виды просто с высоты птичьего полета и из кабины самолетов.

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Однако, чтобы увидеть всю красоту пейзажей, Microsoft Flight Simulator 2020 потребует постоянного подключения к интернету, поскольку карты будут подгружаться по мере необходимости – ни одного пользовательского жесткого диска не хватит, чтобы хранить столько игрового контента. Также игра будет нуждаться в довольно мощной видеокарте и процессоре, чтобы отобразить всю визуальную красоту.

Ранее в сети появились полчаса геймплея Microsoft Flight Simulator и пролет над девятью европейскими городами. В целом же планируется создать точную модель всей земной поверхности, чтобы пилоты виртуальных самолетов могли полетать везде.

Напомним, что ранее Microsoft анонсировала Age of Empires 4. А недавно Microsoft первой анонсировала игровую приставку Xbox Series X для игр 2020 года.

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