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Запредельный уровень: Microsoft показала игру с графикой нового поколения

Microsoft Flight Simulator 2020 потребует очень мощного компьютера для отображения фотореалистичной графики

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:24

Начало 2020 года Microsoft решила удивить игровую общественность игрой, которая поднимает графику на совершенно новый уровень качества недостижимый ранее. 1 января на YouTube-канале видеоигры Microsoft Flight Simulator 2020 появился видеоролик, демонстрирующий впечатляющей красоты пейзажи, которые полностью воссозданы в игре.

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Многие сперва даже не поверили, что заснеженные просторы, леса, и города являются виртуальными, настолько сильно графика стала неотличимой от реальности. Причем показаны виды просто с высоты птичьего полета и из кабины самолетов.

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Однако, чтобы увидеть всю красоту пейзажей, Microsoft Flight Simulator 2020 потребует постоянного подключения к интернету, поскольку карты будут подгружаться по мере необходимости – ни одного пользовательского жесткого диска не хватит, чтобы хранить столько игрового контента. Также игра будет нуждаться в довольно мощной видеокарте и процессоре, чтобы отобразить всю визуальную красоту.

Ранее в сети появились полчаса геймплея Microsoft Flight Simulator и пролет над девятью европейскими городами. В целом же планируется создать точную модель всей земной поверхности, чтобы пилоты виртуальных самолетов могли полетать везде.

Напомним, что ранее Microsoft анонсировала Age of Empires 4. А недавно Microsoft первой анонсировала игровую приставку Xbox Series X для игр 2020 года.

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Источник: Игромания
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