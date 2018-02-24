Земля замедлится и упадёт в центр Солнца – ученые

Сегодня, 14:59

Между звездами возникнет трение и в конечном итоге Светило полностью поглотит планету

Ученые утверждают, что Солнце поглотит Землю. Фото: pixabay
Ученые утверждают, что Солнце поглотит Землю. Фото: pixabay

Учёные считают, что Земля замедлится и упадёт в центр Солнца. Произойдёт это через 5 миллиардов лет.

Группа американских учёных составила модель поведения Солнца через 5 миллиардов лет. Известно, что к этому моменту Светило полностью охладится. Сначала оно превратится в гелий. Позже начнёт расти сила притяжения, и Земля начнёт приближаться к Солнцу.

Между звёздами возникнет трение и в конечном итоге Светило полностью поглотит планету. Через 2 миллиарда лет главный источник света и тепла станет гораздо ярче, но холоднее. Позже он и вовсе превратится в красного гиганта, а потом в белую карликовую звезду. Этого момента человечество уже не застанет, так как Земля окажется внутри Солнца.

Напомним, ранее сообщалось, что ученым искусственно удалось омолодить мозг и все его функции

В ходе многочисленных экспериментов американские ученые доказали способность крови молодых мышей омолаживать мозг их возрастных сородичей. Более того, вернуть производительность и здоровье разуму грызунов способна и человеческая кровь.

Эксперты из Калифорнийского университета выделили 2 основных белка, предположительно отвечающих за омолаживание мозга – GDF11 и Tet2. Концентрация первого протеина с годами уменьшается в организме мышей, запуская естественный процесс старения. Второй вид белка участвует в регуляции множества генов, отвечая за обновление клеток мозга.

Также сообщалось, что в Японии строители наткнулись на саркофаг воинственного самурая

О том, что гениальные идеи разработчикам "нашептывают" из космоса, смотрите на видео ниже:
земля, ученые, Солнце, поглощение

Вы сейчас просматриваете новость "Земля замедлится и упадёт в центр Солнца – ученые". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

vistanews

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Фото из открытых источников

Почему зайцы зимой больше не белые

Сегодня, 05:37

Некоторые зайцы вообще не отращивают белый и густой зимний мех, а некоторые становятся белыми только частично

Wellness

Кадр из сериала "Доктор Хаус"

Запойное увлечение сериалами грозит серьезной опасностью

Сегодня, 05:53

Фанатичный просмотр сериалов может привести к ухудшению кровообращения и тромбозу
Загрузка...

Техно

Критическое мышление: почему сейчас так популярны псевдонаука и паранормальщина

Сегодня, 09:00

Как отличить настоящую науку от фейков и остаться в здравом уме

Техно

Прошлое стирается, оставляя варианты для будущего. Фото: pixabay

Доказано, что черные дыры могут стирать прошлое

Сегодня, 10:15

Внутри некоторых черных дыр прошлое условного наблюдателя стирается и появляются различные варианты будущего  
Загрузка...