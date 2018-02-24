Земля замедлится и упадёт в центр Солнца – ученые

Между звездами возникнет трение и в конечном итоге Светило полностью поглотит планету

Учёные считают, что Земля замедлится и упадёт в центр Солнца. Произойдёт это через 5 миллиардов лет.

Группа американских учёных составила модель поведения Солнца через 5 миллиардов лет. Известно, что к этому моменту Светило полностью охладится. Сначала оно превратится в гелий. Позже начнёт расти сила притяжения, и Земля начнёт приближаться к Солнцу.

Между звёздами возникнет трение и в конечном итоге Светило полностью поглотит планету. Через 2 миллиарда лет главный источник света и тепла станет гораздо ярче, но холоднее. Позже он и вовсе превратится в красного гиганта, а потом в белую карликовую звезду. Этого момента человечество уже не застанет, так как Земля окажется внутри Солнца.

Напомним, ранее сообщалось, что ученым искусственно удалось омолодить мозг и все его функции

В ходе многочисленных экспериментов американские ученые доказали способность крови молодых мышей омолаживать мозг их возрастных сородичей. Более того, вернуть производительность и здоровье разуму грызунов способна и человеческая кровь.

Эксперты из Калифорнийского университета выделили 2 основных белка, предположительно отвечающих за омолаживание мозга – GDF11 и Tet2. Концентрация первого протеина с годами уменьшается в организме мышей, запуская естественный процесс старения. Второй вид белка участвует в регуляции множества генов, отвечая за обновление клеток мозга.

Также сообщалось, что в Японии строители наткнулись на саркофаг воинственного самурая

О том, что гениальные идеи разработчикам "нашептывают" из космоса, смотрите на видео ниже:



