Землю накроет "Громовая Луна": как смотреть лунное затмение онлайн
Лунное затмение 5 июля 2020 года в Украине можно будет наблюдать только онлайн
В эти выходные жители западного полушария Земли могут наблюдать небесное шоу. В ночь на 5 июля 2020 года состоится частичное полутеневое лунное затмение. Июльское лунное затмение еще называют "Громовой Луной" (Thunder Moon), сообщает CNET. Название происходит от летних штормов, которые часто происходят в июльском полнолунии. Его также называют Buck Moon ("Луна-Самец"), потому что самцы оленей в этом месяце, как правило, сбрасывают рога.
Космическое явление можно будет наблюдать в большей части Северной и Южной Америки, а также в некоторых частях юго-западной Европы и Африки. NASA опубликовала карту видимости лунного затмения на Земле. Время и дата могут помочь вам определить выбрать окно просмотра для вашего конкретного местоположения.
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Громовая Луна будет покрыта внешней тенью Земли в космосе, от чего будет создано полутеневое затмение. Около трети полной Луны будет покрыто земной тенью, так что для многих это событие может пройти незаметно, Луна будет лишь слегка окрашена в оранжевый цвет.
Полутеневое лунное затмение происходит, когда Земля располагается между Солнцем и полной Луной. По мере того, как наш естественный спутник проходит через тень, он теряет свою яркость. Если бы он вошел в центральную тень Земли, то солнечный свет был бы заблокирован, и Луна перекрасилась бы бурый или красноватый цвет – такой эффект часто называют "кровавой луной". Но 4 июля полная Луна войдет во внешнюю размытую полутень, поэтому только часть солнечного света будет заблокирована от попадания на поверхность полного спутника.
Тем, кто не сможет лично наблюдать за событием, Сегодня.Lifestyle будет транслировать частичное лунное затмение онлайн, которое можно посмотреть ниже:
Напомним, что ранее мы показывали, как мир встретил редкое солнечное затмение "Огненное кольцо". Также мы рассказывали, как как повлияет на психику человека лунное затмение 5 июля.
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