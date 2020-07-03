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Землю накроет "Громовая Луна": как смотреть лунное затмение онлайн

Сегодня, 15:13

Лунное затмение 5 июля 2020 года в Украине можно будет наблюдать только онлайн

В эти выходные жители западного полушария Земли могут наблюдать небесное шоу. В ночь на 5 июля 2020 года состоится частичное полутеневое лунное затмение. Июльское лунное затмение еще называют "Громовой Луной" (Thunder Moon), сообщает CNET. Название происходит от летних штормов, которые часто происходят в июльском полнолунии. Его также называют Buck Moon ("Луна-Самец"), потому что самцы оленей в этом месяце, как правило, сбрасывают рога.

Космическое явление можно будет наблюдать в большей части Северной и Южной Америки, а также в некоторых частях юго-западной Европы и Африки. NASA опубликовала карту видимости лунного затмения на Земле. Время и дата могут помочь вам определить выбрать окно просмотра для вашего конкретного местоположения.

Смотрите также в сюжете о том, как Луна максимально приблизилась к Земле:

Громовая Луна будет покрыта внешней тенью Земли в космосе, от чего будет создано полутеневое затмение. Около трети полной Луны будет покрыто земной тенью, так что для многих это событие может пройти незаметно, Луна будет лишь слегка окрашена в оранжевый цвет.

Виды лунных затмений
Виды лунных затмений
Фото: Сегодня

Полутеневое лунное затмение происходит, когда Земля располагается между Солнцем и полной Луной. По мере того, как наш естественный спутник проходит через тень, он теряет свою яркость. Если бы он вошел в центральную тень Земли, то солнечный свет был бы заблокирован, и Луна перекрасилась бы бурый или красноватый цвет – такой эффект часто называют "кровавой луной". Но 4 июля полная Луна войдет во внешнюю размытую полутень, поэтому только часть солнечного света будет заблокирована от попадания на поверхность полного спутника.

Как будет проходить лунное затмение 5 июля 2020 года
Как будет проходить лунное затмение 5 июля 2020 года
Фото: NASA

Тем, кто не сможет лично наблюдать за событием, Сегодня.Lifestyle будет транслировать частичное лунное затмение онлайн, которое можно посмотреть ниже:

Напомним, что ранее мы показывали, как мир встретил редкое солнечное затмение "Огненное кольцо". Также мы рассказывали, как как повлияет на психику человека лунное затмение 5 июля.

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земля Луна лунное затмение
Источник: CNET
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