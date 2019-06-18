Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

Эксперты назвали устройства, которые подвержены взлому и несут опасность для своих владельцев

В Европе каждый дом обладает 14 устройствами, которые подвержены взлому Фото: Unsplash

Эксперты по сетевой безопасности из Securing SAM Ltd, которые борются с хакерами, поведали, какие электронные устройства в доме являются самыми опасными с точки зрения легкости взлома. По словам специалистом, по статистике в Европе каждый дом обладает 14 устройствами, которые подключены к Интернету, а в США таких гаджетов насчитали 17 штук.

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Опасность в том, что получив к этим устройствам удаленный доступ, злоумышленники могут использовать их для своих грязных "целей": своровать личные конфиденциальные данные пользователей и использовать их для шантажа или незаконного обогащения. Сотрудники Securing SAM Ltd провели исследование, в ходе которого выяснили, какие типы устройств подвержены самому элементарному взлому и несут опасность для своих владельцев.

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В число устройств с наибольшим риском вошли все гаджеты, которые обладают подключением к всемирной Сети: смартфоны, телевизоры, охранные камеры и даже кухонные приборы. Пользователи, как правило, стараются покупать наиболее дешевую технику от малоизвестных фирм, чем непроизвольно подвергают себя риску, не заморачиваясь насчет защиты устройства от взлома.

По мнению экспертов, самой слабо защищенной от хакеров техникой являются IP-камеры — они представляют собой 47% уязвимых устройств. Проблема также в том, что дешевые камеры обладают крайне слабой системой защиты, и получив доступ к одной камере, злоумышленники получат доступ ко всем подобным устройствам в данной ценовой категории.

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В то время как камеры видеонаблюдения составляют почти половину уязвимых устройств, другая электроника со слабой защитой оказывается е менее опасной.

ТОП-5 опасных устройств в доме:

iP-камеры видеонаблюдения; Устройства хранения данных; Принтеры; iP-телефоны; Телевизоры.

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По словам главы Securing Sam Сивана Раушера, многие люди думают, что их телевизоры и прочая домашняя техника не может заинтересовать хакеров. Однако, мало кто обращает внимание, что через них можно получить доступ к личным данным пользователя, которые могут использоваться в самых разнообразных целях. Как минимум, злоумышленники могут попросту продать личные данные обычных пользователей — на такой товар покупатель найдется всегда, особенно если человек работает в какой-либо компании и занимает важную должность.

Напомним, что ранее Хакеры угрожали взломать электросамокаты Xiaomi из-за бреши в беспроводном соединении. Тем временем на iPhone возвращается пиратство.

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