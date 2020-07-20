Жизнь после смерти: ученые объяснили, что нас ждет

Ученый рассказал о загадочном процессе с точки зрения науки и обнадежил человечество

Смерть является одним из самых пугающих и одновременно загадочных процессов в мире. Тысячелетиями тайна "жизни после смерти" интересовала человечество настолько, что вокруг нее даже сформировались нерушимые культы, которые переросли в мировые религии. Ученые до сих пор активно изучают этот процесс и пытаются ответить на вопрос, что происходит с человеком после последнего вздоха и существует ли "загробная жизнь". Всемирно известный врач открыл миру тайну смерти, которая звучит весьма обнадеживающе. По словам опытного американского доктора, автора нескольких исследований и книг на тему смерти, процесс умирания достаточно "мирный" и "приятный", сообщает Express.

Доктор Сэм Парния, директор по исследованиям в области интенсивной терапии и реанимации в Медицинской школе Нью-Йорка, однозначно заявил, что умирать – это "блаженство". Врач собрал тысячи отзывов пациентов, у которых наблюдались случаи клинической смерти. Предсмертный опыт они описывают как приятный и умиротворенный, также отмечаются встречи с умершими родственниками и ощущение невесомости и легкости.

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Что касается физического процесса, то доктор Парния объяснил его так: "Смерть — это постепенный процесс, который не проходит за мгновение. По мере снижения поступления кислорода начинают постепенно отключатся мозговые цепи, что отражается на поэтапном угасании органов чувств. Раньше всего пропадают обоняние и вкус, затем зрение, осязание, последним отключается слух. Затем мы теряем сознание, а вместе с ним полную связь с живым миром".

Когда сердце останавливается, все жизненные процессы исчезают, потому что кровь не попадает в мозг, в почки и печень, и человек становится безжизненным и неподвижным. В этот небольшой промежуток времени после начала смерти врачи могут вернуть человека к жизни, используя реанимационные методы. Однако доктор предупредил о важном переломном моменте, наступающем в это время, – некоем психическом процессе, который заставляет переживших снова жаждать смерти, потому что они вовсе перестали ее бояться.

Процесс смерти описывают, как достаточно "мирный" и "приятный" Фото: Unsplash

Люди описывают ощущение или видение яркого, теплого, гостеприимного света, который манит. В этот момент ощущаются сильнейшие переживания встречи с давно ушедшими родственниками или близкими людьми, будто они пришли поприветствовать "прибывшего". Пережившие это отмечают, что во многих случаях после таких встреч вовсе не хочется возвращаться к жизни. Также люди описывают, что слышат или даже видят свое тело и разговоры врачей, которые дословно воспроизводят после возвращения "оттуда".

Тем не менее доктор Парния говорит, что для этой реакции есть научное объяснение. "Внетелесные" воспоминания не являются свидетельством загробной жизни, скорее, мозг просто сканирует себя в экстренных поисках методов выживания. Именно поэтому часто перед смертью люди видят всю свою жизнь как бы в ускоренной перемотке.

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В целом тысячи пациентов сходятся в едином мнении, что процесс умирания не является неприятным или болезненным для подавляющего большинства. "Для тех из нас, кто умирает естественным путем, даже если процесс агонии был болезненным, процесс смерти становится комфортным, блаженным и мирным – не стоит его бояться", – объясняет доктор Сэм Парния.

Напомним, что ранее ученые рассказали, что случится с человеком в космосе без скафандра. Также недавно произошел случай, когда парень вышел из комы и рассказал, что происходит "по ту сторону".

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