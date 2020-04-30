Золотой час: правила создания "солнечных" фотографий
Советы от профессионалов, как правильно запечатлеть "золотой час" – 60 минут до заката или восхода солнца
"Золотой час" – это короткие промежутки времени, длящиеся около шестидесяти минут после восхода солнца и перед его закатом. При низком положении солнца над горизонтом атмосфера преломляет его лучи: красный спектр волн проходит свободно, а синий – отражается. При этом верхняя часть неба освещается под другим углом и остается окрашенной преимущественно в холодные тона. В такое время фотографии получаются обворожительными – если соблюсти нехитрые правила съемки. Ниже – полезная информация о золотом часе от Depositphotos.
"Золотой час" привлекает фотографов ввиду целого ряда причин:
- Количество резких контрастов снижается.
- Длинные тени объектов увеличивают их объем и создают ощущение иллюзорности пространства.
- Возможность расставить акценты на деталях.
- Визуальное усиление силуэтов.
- Потрясающие панорамы облаков и атмосферных явлений.
- Мягкое освещение лиц и других объектов.
- Возможность запечатлеть световые лучи на фотографиях.
- Изумительные комбинации света и тени на монохромных фотографиях.
Снимать в это время можно практически все начиная от атмосферных явлений и заканчивая портретами. Придерживаясь простых правил, Вы сможете полностью реализовать потенциал "золотого часа" и сделать действительно удивительные снимки.
Соберите все необходимое для съемок заранее. В идеале Вы должны прибыть на место с четким планом действий, настроенным фотоаппаратом и четким видением композиции. Заметно увеличить время съемок Вам поможет штатив и установка таких опций, как низкое ISO и длинная выдержка. Не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте делать фотографии после получения нескольких удачных снимков. Дело в том, что угол освещения меняется практически каждый 5-10 минут и не всегда можно сориентироваться, когда наступит тот самый момент. Такие мелочи, как фонарь и теплые напитки, возможно, никак не повлияют на качество снимков, но зато помогут сосредоточиться на главном.
Съемки объектов на фоне солнца обеспечивают так называемое контражурное освещение, создающее ореол. Фокусировка на переднем плане позволит защитить объектив от лучей и создать особую сентиментальную атмосферу. Мягкий свет в "золотой час" не создает дискомфорта для глаз, поэтому ваша модель сможет смотреть на солнце не прищуриваясь.
Когда солнце находится низко над горизонтом, в его свете предметы отбрасывают изящные, длинные тени. Они могут усиливать ритмику композиции, структурировать пространство и улучшать визуальное восприятие его глубины. Вертикальные контуры деревьев в сочетании с рядами облаков открывают широкий простор для экспериментов с фоном и точками фокусировки.
Эффект дымки в кадре позволяет правильно расставить акценты и размыть контуры предметов. Некоторые стороны объектов окажутся скрытыми от взора, что позволяет создать атмосферу мистики и загадочности. Обратите внимание на то, что дымка пропускает преимущественно интенсивное красное излучение и рассеивает синие лучи.
Утренний и вечерний свет в последних минутах "золотого часа" акцентирует внимание на силуэтах предметов и делает малозаметными другие детали. Такая подсветка придает композиции драматизма и усиливает ощущение контраста между объектами и источником освещения. Темные предметы на фоне красно-желтого неба произведут ни с чем не сравнимое впечатление на зрителя.
При попадании на линзы объектива солнечные лучи оставляет блики. В утренние и вечерние часы свет намного мягче, чем в другое время суток. Поэтому у Вас будет отличная возможность "поймать" эстетически привлекательные блики для раскрытия новых сторон привычных объектов и усиления художественной ценности кадра.
Время летит быстро, поэтому для потрясающих фотографий на самом деле остается не так уже и много минут. На деле у Вас будет не более получаса перед тем, как изменится угол падения лучей. Постарайтесь сократить время на подготовку и выполнение рутинной работы до минимума. "Золотой час" – это отличная возможность для создания необычных фотографий с притягательной мистической и сюрреалистической атмосферой.
Напомним, что ранее мы рассказывали ТОП-5 советов по использованию фотографий в Инстаграме. Также давали советы о том, как не переусердствовать: 7 распространенных ошибок в ретуши фотографий.
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