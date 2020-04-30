Золотой час: правила создания "солнечных" фотографий

Советы от профессионалов, как правильно запечатлеть "золотой час" – 60 минут до заката или восхода солнца

"Золотой час" – это короткие промежутки времени, длящиеся около шестидесяти минут после восхода солнца и перед его закатом. При низком положении солнца над горизонтом атмосфера преломляет его лучи: красный спектр волн проходит свободно, а синий – отражается. При этом верхняя часть неба освещается под другим углом и остается окрашенной преимущественно в холодные тона. В такое время фотографии получаются обворожительными – если соблюсти нехитрые правила съемки. Ниже – полезная информация о золотом часе от Depositphotos.

Удивительные возможности

"Золотой час" привлекает фотографов ввиду целого ряда причин:

Количество резких контрастов снижается. Длинные тени объектов увеличивают их объем и создают ощущение иллюзорности пространства. Возможность расставить акценты на деталях. Визуальное усиление силуэтов. Потрясающие панорамы облаков и атмосферных явлений. Мягкое освещение лиц и других объектов. Возможность запечатлеть световые лучи на фотографиях. Изумительные комбинации света и тени на монохромных фотографиях.

Ваши фотографии станут обворожительными

Снимать в это время можно практически все начиная от атмосферных явлений и заканчивая портретами. Придерживаясь простых правил, Вы сможете полностью реализовать потенциал "золотого часа" и сделать действительно удивительные снимки.

Планирование и подготовка

Подготовка очень важна Фото: Depositphotos

Соберите все необходимое для съемок заранее. В идеале Вы должны прибыть на место с четким планом действий, настроенным фотоаппаратом и четким видением композиции. Заметно увеличить время съемок Вам поможет штатив и установка таких опций, как низкое ISO и длинная выдержка. Не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте делать фотографии после получения нескольких удачных снимков. Дело в том, что угол освещения меняется практически каждый 5-10 минут и не всегда можно сориентироваться, когда наступит тот самый момент. Такие мелочи, как фонарь и теплые напитки, возможно, никак не повлияют на качество снимков, но зато помогут сосредоточиться на главном.

Свет и освещение

Съемки объектов на фоне солнца обеспечивают так называемое контражурное освещение, создающее ореол. Фокусировка на переднем плане позволит защитить объектив от лучей и создать особую сентиментальную атмосферу. Мягкий свет в "золотой час" не создает дискомфорта для глаз, поэтому ваша модель сможет смотреть на солнце не прищуриваясь.

Обратите внимание на длинные тени

Делайте акцент на тенях Фото: Depositphotos

Когда солнце находится низко над горизонтом, в его свете предметы отбрасывают изящные, длинные тени. Они могут усиливать ритмику композиции, структурировать пространство и улучшать визуальное восприятие его глубины. Вертикальные контуры деревьев в сочетании с рядами облаков открывают широкий простор для экспериментов с фоном и точками фокусировки.

Экспериментируйте с дымкой

Эффект дымки в кадре позволяет правильно расставить акценты и размыть контуры предметов. Некоторые стороны объектов окажутся скрытыми от взора, что позволяет создать атмосферу мистики и загадочности. Обратите внимание на то, что дымка пропускает преимущественно интенсивное красное излучение и рассеивает синие лучи.

Уделите внимание контурам объектов

Утренний и вечерний свет в последних минутах "золотого часа" акцентирует внимание на силуэтах предметов и делает малозаметными другие детали. Такая подсветка придает композиции драматизма и усиливает ощущение контраста между объектами и источником освещения. Темные предметы на фоне красно-желтого неба произведут ни с чем не сравнимое впечатление на зрителя.

Магия бликов

Магия бликов Фото: Depositphotos

При попадании на линзы объектива солнечные лучи оставляет блики. В утренние и вечерние часы свет намного мягче, чем в другое время суток. Поэтому у Вас будет отличная возможность "поймать" эстетически привлекательные блики для раскрытия новых сторон привычных объектов и усиления художественной ценности кадра.

Время летит быстро, поэтому для потрясающих фотографий на самом деле остается не так уже и много минут. На деле у Вас будет не более получаса перед тем, как изменится угол падения лучей. Постарайтесь сократить время на подготовку и выполнение рутинной работы до минимума. "Золотой час" – это отличная возможность для создания необычных фотографий с притягательной мистической и сюрреалистической атмосферой.

Напомним, что ранее мы рассказывали ТОП-5 советов по использованию фотографий в Инстаграме. Также давали советы о том, как не переусердствовать: 7 распространенных ошибок в ретуши фотографий.

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