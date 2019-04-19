Зомби существуют: мертвый мозг вернули к жизни

Ученые восстановили клеточную активность мозга обезглавленной свиньи спустя несколько часов после смерти

Часть мозга свиньи оживили после смерти Фото: Pixabay

Медицинские достижения ежегодно демонстрируют невероятные результаты в борьбе против болезней или продления жизни, а также не прекращаются исследования в области поиска способа бессмертия. После десятилетий безуспешных попыток наконец-то появился небольшой прогресс в этом направлении – наука впервые в истории смогла оживить мертвый мозг.

Команда нейрофизиологов Йельского университета смогла "воскресить" мозг свиньи спустя 4 часа после смерти. Это огромный прорыв в медицине и науке. В современной медицине живой организм считается мертвым спустя несколько минут после остановки сердца, поскольку из-за недостатка кислорода начинаются необратимые процессы в мозге – безвозвратно отмирают нейроны.

Для экспериментов были взяты останки свиней, полученные на мясобойне. Университет договорился о получении около 300 голов свиней, а затем начались опыты с мозгом. Большая часть материала уже не проявляла никакой электрической активности. Однако если рассматривать нейроны по отдельности, ученые обнаружили слабую деятельность – это можно сравнить с "пограничной зоной" между жизнью и смертью.

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32 наиболее активных с этой точки зрения мозга были помещены в аппарат BrainEx – систему, моделирующую работу организма. Аппарат прокачивает синтетический заменитель крови, доставляя клеткам кислород, глюкозу и другие необходимые вещества.

От момента забоя животного до подключения к BrainEx прошло 4 часа, а еще через 6 часов клетки "ожили": их активность ничем не отличалась от нормальной. Они самостоятельно потребляли кислород и сахар, выделяя углекислый газ – то есть процесс метаболизма запустился снова. Исследование под микроскопом показало, что нейроны высших отделов, гиппокампа и передней коры полушарий, выглядят здоровыми.

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Авторы исследования подчеркивают, что говорить о возвращении мозгу сознания еще рано: скоординированной активности эти мозг пока не проявил. Однако даже возможность вернуть отдельным клеткам умение передавать сигнал спустя десять часов после смерти является большим достижением. На основе этого можно искать новые пути реанимации и пересматривать ее допустимые сроки.

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Напомним, что ранее в мозге человека обнаружили нечто невероятное. Также ученые отмечали, что обнаружили загадочный процесс в мозге человека.

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