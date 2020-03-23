Зонд InSight на Марсе починил себя ударом лопатой

Рискованный метод по заколачиванию "Крота" в почву марса ковшом InSight успешно сработал

Марсианская исследовательская станция InSight, отправленная на Красную планету в целях поиска марсотрясений, в прошлом году внезапно вышла из строя, а именно его бур, названный "Кротом". NASA всячески пыталось запустить сломанный аппарат, но безуспешно. На днях инженеры космического агентства предложили радикальный способ – грубую силу. Идея заключалась в том, чтобы ударять ковшом по буру. Судя по последнему отчету, такой способ сработал.

В конце февраля 2020 года инженеры NASA заявили о намерении использовать единственный оставшийся метод, который был довольно рискованный. Опасность заколачивания "Крота" с помощью ковша заключается в высокой вероятности сломать хрупкую электронику и линии электропитания – одно неосторожное движение могло поставить крест на всей миссии.

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Перед проведением спасательной операции, сотрудники NASA провели бесчисленное количество тренировок в симуляции, чтобы убедиться, что предложенный метод сработает и не сломает установку. После получения положительных результатов было принято решение рискнуть. Судя по последнему официальному сообщению космического агентства, данный способ сработал.

Планируется, что InSight войдет на 5 метров в почву планеты, чтобы получить сведения о температурных колебаниях и тем самым понять, насколько ядро Марса похоже на земное. Исходя из ранних сообщений, сейчас удалось пробурить чуть более полуметра.

Напомним, что ранее зонд NASA увидел на Марсе ровер Curiosity и аппарат InSight. Также на Марсе зафиксированы странные явления в недрах планеты.

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