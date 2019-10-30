Зонд NASA InSight отказывается работать: Марс "выплюнул" Крота
Грунт Марса оказался очень непохож на земной и инструменты NASA на нем бесполезны
Команда NASA столкнулась с проблемой на Марсе. Бур зонда InSight HP3 по прозвищу Крот отказывается работать – он просто не может копать грунт Марса. На выходных космическое агентство попыталось закопать "Крота" вглубь Красной планеты, но почва Марса его буквально "выплюнула". Это событие очень удивило ученых и инженеров NASA.
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Глубинный зонд под названием Крот принадлежит кораблю InSight – роботу, размером с небольшой автомобиль, который сел на поверхность Марса в ноябре 2018 года. Цель миссии InSight – выяснить, из чего состоят недра планеты, для чего спускаемый аппарат оснащен двумя специальным оборудованием, изучающее Марс.
Его основным инструментом является сейсмометр, настроенный на обнаружение вибраций в коре Марса. Эти землетрясения очень тихие и напоминают инфразвук. На сегодняшний день сейсмометр InSight обнаружил около 100 вибрационных событий, 21 из которых, вероятно, являются землетрясениями.
Второй основной инструмент InSight — это подземный термический бур HP3 по прозвищу Крот. Он должен закопаться в почву рядом с InSight и измерять температуру на Марсе. Его задача предоставить ученым больше информации о том, сколько тепла покидает внутреннюю часть планеты. Но Кроту не так повезло, как сейсмометру.
У подземного зонда возникли проблемы. Как только InSight попал на Красную планету, он установил Крота, который активно бурил почву Красной планеты с начала февраля по конец марта, и за это время погрузился всего на 35 сантиметров, хотя был рассчитан на бурение до глубины 5 метров. Задание было временно приостановлено и 18 октября бурение возобновилось. Тогда инженеры придумали новый способ погружения в грунт с помощью небольшого ковша, установленного на InSight: ковш прижимает бур, что позволяет ему плотнее проходить в скважину и работать с большим усилием. Однако эта попытка не увенчалась успехом. Более того, крот вывалился из скважины, словно сам Марс его "выплюнул".
NASA считает, что всему виной почва вокруг Крота, а именно ее физические свойства, которые крайне отличаются от земных. Крот во время бурения нуждается в том, чтобы почва равномерно покрывала зонд по мере погружения, обеспечивая таким образом необходимое трение, которое позволяет инструменту углубляться под землю. Но испытания показали, что почва в этом конкретном месте не похожа на грунт, с которым сталкивались предыдущие миссии на Марсе. Он слипается вокруг зонда и не обеспечивает никакого трения, как очень сухой песок.
Однако ученые не могут объяснить причину того, почему бур вывалился из скважины. Причиной, вероятно, стало неизвестное препятствие, говорится в сообщении миссии.
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