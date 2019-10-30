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Зонд NASA InSight отказывается работать: Марс "выплюнул" Крота

Грунт Марса оказался очень непохож на земной и инструменты NASA на нем бесполезны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
Виной всему очень необычный грунт Марса
Виной всему очень необычный грунт Марса
Фото: NASA

Команда NASA столкнулась с проблемой на Марсе. Бур зонда InSight HP3 по прозвищу Крот отказывается работать – он просто не может копать грунт Марса. На выходных космическое агентство попыталось закопать "Крота" вглубь Красной планеты, но почва Марса его буквально "выплюнула". Это событие очень удивило ученых и инженеров NASA.

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Глубинный зонд под названием Крот принадлежит кораблю InSight – роботу, размером с небольшой автомобиль, который сел на поверхность Марса в ноябре 2018 года. Цель миссии InSight – выяснить, из чего состоят недра планеты, для чего спускаемый аппарат оснащен двумя специальным оборудованием, изучающее Марс.

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Его основным инструментом является сейсмометр, настроенный на обнаружение вибраций в коре Марса. Эти землетрясения очень тихие и напоминают инфразвук. На сегодняшний день сейсмометр InSight обнаружил около 100 вибрационных событий, 21 из которых, вероятно, являются землетрясениями.

Второй основной инструмент InSight — это подземный термический бур HP3 по прозвищу Крот. Он должен закопаться в почву рядом с InSight и измерять температуру на Марсе. Его задача предоставить ученым больше информации о том, сколько тепла покидает внутреннюю часть планеты. Но Кроту не так повезло, как сейсмометру.

Бур был странным образом вытолкнут из почвы Марса

У подземного зонда возникли проблемы. Как только InSight попал на Красную планету, он установил Крота, который активно бурил почву Красной планеты с начала февраля по конец марта, и за это время погрузился всего на 35 сантиметров, хотя был рассчитан на бурение до глубины 5 метров. Задание было временно приостановлено и 18 октября бурение возобновилось. Тогда инженеры придумали новый способ погружения в грунт с помощью небольшого ковша, установленного на InSight: ковш прижимает бур, что позволяет ему плотнее проходить в скважину и работать с большим усилием. Однако эта попытка не увенчалась успехом. Более того, крот вывалился из скважины, словно сам Марс его "выплюнул".

Таким образом бур "Крот" погружался вглубь Марса

NASA считает, что всему виной почва вокруг Крота, а именно ее физические свойства, которые крайне отличаются от земных. Крот во время бурения нуждается в том, чтобы почва равномерно покрывала зонд по мере погружения, обеспечивая таким образом необходимое трение, которое позволяет инструменту углубляться под землю. Но испытания показали, что почва в этом конкретном месте не похожа на грунт, с которым сталкивались предыдущие миссии на Марсе. Он слипается вокруг зонда и не обеспечивает никакого трения, как очень сухой песок.

Бур HP3 должен был погрузиться на глубину 5 метров
Бур HP3 должен был погрузиться на глубину 5 метров
Фото: NASA

Однако ученые не могут объяснить причину того, почему бур вывалился из скважины. Причиной, вероятно, стало неизвестное препятствие, говорится в сообщении миссии.

Напомним, что ранее телескоп NASA Хаббл запечатлел жуткий череп во Вселенной. А на днях из космоса вернулся самый загадочный космический аппарат NASA.

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Источник: The Verge
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