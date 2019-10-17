Зонд NASA увидел на Марсе ровер Curiosity и аппарат InSight: фото

Снимки были сняты с высоты 272 километра над поверхностью Марса

Снимки настолько детальные, что можно разглядеть следы, оставленные ровером на поверхности Фото: NASA

Камера HiRISE орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter недавно запечатлела невероятно детальные кадры аппарата InSight и марсохода Curiosity. Оба аппарата выглядят очень крошечными, но при детальном рассмотрении видно их узнаваемые очертания корпуса. Об этом сообщает сайт NASA.

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Снимок, сделанный 23 сентября 2019 года на высоте 272 километра над поверхностью Марса, – это лучшее изображение InSight из космоса. На снимке четко видны две круглые солнечные панели с обеих сторон корпуса посадочного модуля, размер которого составляет 6 метров в поперечнике.

Аппарат InSight, видимый из космоса с высоты 272 километра над поверхностью Фото: NASA

Яркое пятно чуть ниже космического корабля представляет собой куполообразную защитную крышку над сейсмометром InSight, который слушает недра планеты. Темный ореол, окружающий космический корабль, возник в результате того, что тормозные ракетные двигатели обожгли поверхность во время посадки, в то время как "пылевые дьяволы" создали темные полосы, проходящие по диагонали по всей поверхности.

В прошлом году HiRISE снимал поверхность Марса с роверами, но тогда изображения получились нечеткими из-за поднятой в атмосферу пыли. Теперь снимки получились более детальными, так как летняя пылевая буря давно утихла, а фотосъемке сопутствовало хорошее освещение.

Ровер Curiosity

Второй снимок, опубликованный сегодня, демонстрирует Curiosity, который выглядит как серое пятнышко, преодолевающее путь в 337 метров от места под названием "Лесной залив" до "Песчаной гавани" в период между 31 мая и 20 июля 2019 года. Снимок был сделан в виде GIF-анимации, чтобы вы могли увидеть передвижение марсохода по планете, который движется, в отличие от InSight. При детальном рассмотрении можно даже разглядеть следы, оставленные ровером на поверхности Марса.

Напомним, что ранее на Марсе заметили гигантскую ледяную лавину. Также на Марсе нашли главное доказательство жизни на планете.

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