Зрители YouTube в восторге от польской игры Cyberpunk 2077 (видео)

Игру разрабатывают долгие шесть лет, и сейчас она уже выглядит вполне играбельным проектом

Дата выхода игры по-прежнему засекречена. Фото: CD Projekt Red

Долгострой польской студии CD Projekt Red игра Cyberpunk 2077 наконец-то предстала всему миру в виде игрового видео длительностью 48 минут, которое ранее видела лишь пресса в начале лета на выставке E3 2018. Игру разрабатывают долгие шесть лет, и сейчас она уже выглядит вполне играбельным проектом.

В июне игрока показали лишь небольшой трейлер по игре, из которого можно было составить лишь общее впечатление об игре. Но сам игровой процесс оставался тайной до сегодняшнего дня.

На показанном видео главное место повествования Найт Сити показали во всей красе. Также был показан способ создания персонажа, на видео играли за женщину, которая работает с напарником – вместе они выполняли поручение "корпоративного агента", который поручил добыть военного бота у уличной банды.

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На задание героиня отправилась с квартиры, где хранится арсенал и автомат с напитками. В комнате с оружием вырезаны пустые ячейки для оружия. Судя по силуэтам, там поместится катана, автомат, пистолет и прочее, что напоминало интерфейс Deus Ex: Mankind Divided.

Cyberpunk 2077 CD Projekt Red

Принцип выполнения заданий схож с Grand Theft Auto: есть огромный бесшовный город, на котором разбросаны задания и добраться до них можно двумя способами – пешком либо на автомобиле. Причем парк транспорта оказался обширным, игроку будут доступны мотоциклы, автомобили и "другие виды транспорта". Причем у каждого транспорта будет проработанный вид изнутри кабины. Поездка по городу будет лишена загрузочных экранов.

Cyberpunk 2077 CD Projekt Red Cyberpunk 2077 CD Projekt Red Cyberpunk 2077 CD Projekt Red Cyberpunk 2077 CD Projekt Red Cyberpunk 2077 CD Projekt Red Cyberpunk 2077 CD Projekt Red Cyberpunk 2077 CD Projekt Red Cyberpunk 2077 CD Projekt Red 1/8

Но будьте осторожны, на главного героя могут напасть во время поездки или при перемещении по городу. Чтобы отбить атаку, можно использовать огнестрельное оружие и встроенные модификации. Любое оружие может быть изменено и улучшено на вкус игрока. Для любителей экзотики есть даже мечи, встроенные в руки, которые помогут взбираться на стены и спрыгивать на противника. Чтобы увеличить шансы на победу, герой может взламывать оружие врагов или же отстреливать конечности.

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Разработчики прокомментировали, что показанное на видео является было в ранней версией игры и в разрабатываемом варианте все будет гораздо красивее и насыщеннее, как в геймплейном плане, так и в графическом. Расстраивает только одно – отсутствие даты выхода, а значит игру придется ждать еще как минимум пару лет.

Напомним, что ранее самая провальная игра года внезапно стала популярной, а скандальная игра Grand Theft Auto V сильно подешевела.