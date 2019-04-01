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Новости шоу бизнеса
Сегодня, 19:00
Шоу-бизнес
Секс-скандал в Голливуде: Мадонна высказалась о домогательствах Харви Вайнштейна
Сегодня, 18:30
Шоу-бизнес
Влюбился еще 20 лет назад: жених Дженнифер Лопес поделился архивным видео
Сегодня, 17:34
Шоу-бизнес
День журналиста 2019: известная ведущая поделилась раритетными фото
Сегодня, 17:01
Шоу-бизнес
"Квартал 95" без Владимира Зеленского: что происходит в коллективе
Сегодня, 16:40
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян оказалась родственницей короля Шотландии
Сегодня, 16:02
Шоу-бизнес
Рианна подтвердила статус самой богатой певицы в мире
Сегодня, 18:30
Шоу-бизнес
Влюбился еще 20 лет назад: жених Дженнифер Лопес поделился архивным видео
Сегодня, 17:40
Шоу-бизнес
Бари Алибасов в больнице переписал завещание
Сегодня, 17:34
Шоу-бизнес
День журналиста 2019: известная ведущая поделилась раритетными фото
Сегодня, 19:00
Шоу-бизнес
Секс-скандал в Голливуде: Мадонна высказалась о домогательствах Харви Вайнштейна
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Сегодня, 17:01
Шоу-бизнес
"Квартал 95" без Владимира Зеленского: что происходит в коллективе
Сегодня, 16:40
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян оказалась родственницей короля Шотландии
Сегодня, 16:22
Шоу-бизнес
Настоящий фурор в сети: Идрис Эльба с женой на свадебных снимках
Сегодня, 16:02
Шоу-бизнес
Рианна подтвердила статус самой богатой певицы в мире
Сегодня, 14:26
Шоу-бизнес
От любви до развода: история любви Славы и Эдгара Каминских
Сегодня, 13:27
Шоу-бизнес
"Я стал слишком старым, уродливым и толстым": Хью Грант рассказал о своих недостатках
Сегодня, 13:02
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли готовится к смене пола – СМИ
Сегодня, 12:44
Шоу-бизнес
Как две капли: Катя Осадчая показала отца
Сегодня, 11:50
Шоу-бизнес
Бари Алибасов в больнице: последние новости
Сегодня, 11:02
Шоу-бизнес
Александр Панкратов-Черный срочно госпитализирован: что известно о состоянии актера
Сегодня, 11:01
Шоу-бизнес
Настя Каменских появилась на обложке американского глянца: фото
Шоу-бизнес
Все еще холостяк: ТОП завидных украинских женихов
Сегодня, 10:08
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон рассказала о продолжении сериала "Друзья"
Сегодня, 09:01
Шоу-бизнес
Нино Катамадзе откровенно рассказала о муже
Сегодня, 08:00
Шоу-бизнес
Беременная Миранда Керр показала трогательное фото с супругом
Вчера, 20:11
Шоу-бизнес
Племянница Софии Ротару попала в больницу Барселоны: что случилось
Вчера, 19:40
Шоу-бизнес
Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром: названа дата заседания суда
Вчера, 19:03
Шоу-бизнес
MARUV призналась, почему посещает психотерапевта
Вчера, 17:43
Шоу-бизнес
Как готовился концерт MONATIK: LOVE IT ритм в цифрах
Вчера, 16:09
Шоу-бизнес
Дискотеки допоздна и первые поцелуи: звезды вспомнили свой отдых в летних лагерях
Вчера, 15:49
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Группа Queen показала архивное видео с Фредди Меркьюри
Вчера, 15:30
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На съемках фильма о Джеймсе Бонде прогремел взрыв
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Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом
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Шоу-бизнес
С Жерара Депардье сняли обвинения в изнасиловании
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