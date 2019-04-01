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Новости шоу бизнеса

Сегодня, 19:00Шоу-бизнес

Секс-скандал в Голливуде: Мадонна высказалась о домогательствах Харви Вайнштейна

Сегодня, 18:30Шоу-бизнес

Влюбился еще 20 лет назад: жених Дженнифер Лопес поделился архивным видео

Сегодня, 17:34Шоу-бизнес

День журналиста 2019: известная ведущая поделилась раритетными фото

Сегодня, 17:01Шоу-бизнес

"Квартал 95" без Владимира Зеленского: что происходит в коллективе

Сегодня, 16:40Шоу-бизнес

Ким Кардашьян оказалась родственницей короля Шотландии

Сегодня, 16:02Шоу-бизнес

Рианна подтвердила статус самой богатой певицы в мире

Сегодня, 18:30Шоу-бизнес

Влюбился еще 20 лет назад: жених Дженнифер Лопес поделился архивным видео

Сегодня, 17:40Шоу-бизнес

Бари Алибасов в больнице переписал завещание

Сегодня, 17:34Шоу-бизнес

День журналиста 2019: известная ведущая поделилась раритетными фото

Сегодня, 19:00Шоу-бизнес

Секс-скандал в Голливуде: Мадонна высказалась о домогательствах Харви Вайнштейна

Сегодня, 17:01Шоу-бизнес

"Квартал 95" без Владимира Зеленского: что происходит в коллективе

Сегодня, 16:40Шоу-бизнес

Ким Кардашьян оказалась родственницей короля Шотландии

Сегодня, 16:22Шоу-бизнес

Настоящий фурор в сети: Идрис Эльба с женой на свадебных снимках

Сегодня, 16:02Шоу-бизнес

Рианна подтвердила статус самой богатой певицы в мире

Сегодня, 14:26Шоу-бизнес

От любви до развода: история любви Славы и Эдгара Каминских

Сегодня, 13:27Шоу-бизнес

"Я стал слишком старым, уродливым и толстым": Хью Грант рассказал о своих недостатках

Сегодня, 13:02Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли готовится к смене пола – СМИ

Сегодня, 12:44Шоу-бизнес

Как две капли: Катя Осадчая показала отца

Сегодня, 11:50Шоу-бизнес

Бари Алибасов в больнице: последние новости

Сегодня, 11:02Шоу-бизнес

Александр Панкратов-Черный срочно госпитализирован: что известно о состоянии актера

Сегодня, 11:01Шоу-бизнес

Настя Каменских появилась на обложке американского глянца: фото

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Все еще холостяк: ТОП завидных украинских женихов

Сегодня, 10:08Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон рассказала о продолжении сериала "Друзья"

Сегодня, 09:01Шоу-бизнес

Нино Катамадзе откровенно рассказала о муже

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Беременная Миранда Керр показала трогательное фото с супругом

Вчера, 20:11Шоу-бизнес

Племянница Софии Ротару попала в больницу Барселоны: что случилось

Вчера, 19:40Шоу-бизнес

Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром: названа дата заседания суда

Вчера, 19:03Шоу-бизнес

MARUV призналась, почему посещает психотерапевта

Вчера, 17:43Шоу-бизнес

Как готовился концерт MONATIK: LOVE IT ритм в цифрах

Вчера, 16:09Шоу-бизнес

Дискотеки допоздна и первые поцелуи: звезды вспомнили свой отдых в летних лагерях

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