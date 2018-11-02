Чем удивит новый эфир "Танцев со звездами" – все подробности

Темой выпуска станет "Карнавал. Танцы народов мира"

Участники шоу "Танцы со звездами". Фото: пресс-служба.

В это воскресенье, 4 ноября, состоится одиннадцатый прямой эфир обновленного проекта "Танцы со звездами", темой которого станет "Карнавал. Танцы народов мира". Финал уже близко, конкуренция на паркете начинает проявляться еще больше. После прошлого эфира пары снова вернулись к своим партнерам, а танцор Женя Кот, который пропустил две недели из-за болезни, готов вернуться в проект.

Денис Беринчик с Екатериной Белявский покажут зрителям румбу в японском стиле. На этот раз спортсмен превратится в самурая, а его партнерша – на гейшу. Комик Игорь Ласточкин примеряет на себя образ индийского полицейского, который будет защищать продавщицу Илону Гвоздеву от грабителей. Пара продемонстрирует индийское диско с романтическим финалом. Актер Павел Вишняков и Юлия Сахневич попадут на Венецианский карнавал, танцуя фьюжн, а Иракли Макацария и Яна Заяц погрузят зрителей в страстное фламенко в Испании.

Танцы со звездами Фото: пресс-служба

Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым станцуют феерическую самбу в Бразилии, а Michelle Andrade и Женя Кот продемонстрируют фолк в украинском стиле. Компанию бессменному ведущему Юрию Горбунову на звездном балконе снова составит любимый комик страны и участник прошлого сезона "Танців з зірками" Юрий Ткач.

Специальной гостьей эфира станет популярная певица, победительница Евровидения 2017, Джамала, которая выступит перед зрителями в новом образе и споет премьерную композицию.

Напомним, прошлый эфир "Танцев со звездами" прошел под темой "Обмен партнерами" в стиле мистической вечеринки.

Кроме этого, Леся Никитюк показала свой образ на "Танцах со звездами".