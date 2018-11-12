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Джесси Джей подогрела слухи о романе с Ченнингом Татумом, разместив его "голое" фото

Певица в соцсетях поздравила актера с выходом его шоу 

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Джесси Джей и Ченнинг Татум. Фото: Getty
Джесси Джей и Ченнинг Татум. Фото: Getty

30-летняя британская певица Джесси Джей подогрела слухи о романе с Ченнингом Татумом, который не так давно начал бракоразводный процесс с женой.

В своем Instagram певица довольно эмоционально поздравила актера с выходом его шоу Magic Mike Live. Джесси Джей опубликовала фото Ченнинга и его коллег без рубашек и добавила множество смайликов с неоднозначным подтекстом.

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Фото: скриншот

Шоу было создано и режиссировано Татумом, вдохновленным собственной ролью стриптизера в фильме "Супер Майк". Стоит отметить, что до своей звездной карьеры Ченнинг работал стриптизером и в реальной жизни, а не только в кино.

Джесси написала: "Magic Mike Live. Премьера. Поздравляю, Ченнинг, какое шоу ... Дамы и господа, вы не захотите это пропустить".

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Джесси Джей
Фото: Getty

Это лишний раз подогрело слухи о тайном романе знаменитостей. Сообщалось, что пару заметили вместе на игре в гольф в конце сентября этого года. С тех пор Ченнинг неоднократно был замечен на концертах Джесси в Сиэтле и Солт-Лейк-Сити.

Источники утверждают, что Чаннинг "действительно любит Джесси", несмотря на то, что их отношения находятся на ранней стадии.

Ранее мы писали о том, почему затянулся бракоразводный процесс Дженны Дьюэн и Ченнинга Татума.

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певица Ченнинг Татум Джесси Джей
Источник: "Сегодня"
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