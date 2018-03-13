Сельма Блер объяснила, что Камерон Диаз не завершает карьеру актрисы

Сегодня, 14:14

Об этом Блер написала в своем Twitter

Камерон Диаз. Фото: Getty
Камерон Диаз. Фото: Getty

Буквально вчера стало известно, что 45-летняя голливудская актриса Камерон Диаз завершает свою актерскую карьеру, как сегодня эта новость оказалась неправдой. О том, что Камерон не будет сниматься в кино рассказала ее близкая подруга Сельма Блер. В своем Twitter-аккаунта Блер написала следующее: "Срочные новости. Ребята, в том интервью я пошутила. Камерон Диаз НЕ обирается заканчивать свою карьеру".

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Сельма Блер. Фото: Getty

Также актриса решила пошутить над собой: "И еще: я увольняюсь с должности официального представителя Камерон Диаз".

Также Блер отметила, что подобное заявление было бы официальным, если бы оно прозвучало из уст Камерон. Отметим, что последняя работа Диаз – фильм-мюзикл "Энни", который вышел на экраны в 2014 году.

Ранее стало известно, что Крис Хемсворт готов закончить карьеру актера. Австралийский актер пожаловался, что пропускает самые важные моменты в жизни своей семьи из-за напряженного рабочего графика. Перерыв в актерской карьере хочет сделать и Хью Джекман
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Источник:

"Сегодня"

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