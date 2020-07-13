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10-летняя дочь известной украинской ведущей побрилась наголо

Сегодня, 14:39

Девочка экспериментирует со внешностью ради густых волос

На карантине многие звезды начали менять свой имидж. Так, к примеру, Наталья Могилевская стала блондинкой.

А вот дочь известной украинской телеведущей Валентины Хамайко Соломия, которой скоро исполнится 11 лет, решилась на радикальные перемены, побрившись наголо. Соответствующие фото Валентина опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Период поиска и понимания себя! Я вижу, как ей одновременно хочется все: покрасить волосы в зеленый (на карантине они были окрашены фукорцином в розовый), сбрить волосы. Спрашиваю зачем, а в ответ слышу "Чтобы они отросли и были густые и красивые". Не люблю платья, но люблю цветы. Я не хочу с вами ехать, потому что дети будут визжать в машине, а через пару часов: "Мам, а ты скоро вернешься", – написала Хамайко в описании к фото.

Дочь Валентины Хамайко Соломия
Дочь Валентины Хамайко Соломия
Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Ведущая полностью поддержала дочь в желании поменять образ.

"Как я отношусь ко всем действиям Соломии? С пониманием. Я благодарна ребенку, что она честно может сказать мне: "Мам, меня все бесит! Меня все раздражают", – делится Валентина.

По словам ведущей, она уважает выбор дочери и ее перемены во внешности.

"Она не боится недоразумений или взглядов со стороны, она сделала то, на что мы, девушки, часто не решаемся. Боимся сделать короткую стрижку или челку – вдруг будет некрасиво", – отметила ведущая.

Смотрите видео, как Екатерина Кухар кардинально сменила имидж:

Напомним, певица Michelle Andrade очаровала фанатов сменой имиджа.

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