100 тысяч за дочь: Любови Успенской пришлось заплатить российскому телеканалу

Певица разыскивала Татьяну Плаксину несколько дней

Любовь Успенская Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Скандал вокруг резонансного интервью дочери российской певицы Любовь Успенской продолжает набирать обороты. Отметим, на днях в программе "Звезды сошлись" 30-летняя Татьяна Плаксина заявила о прессинге со стороны ее звездной матери. По ее словам, артистка запирала ее в комнате, после чего начинала душить. Но, как оказалось, у Татьяны после аварии сейчас психологические проблемы и интервью она давала под давление журналистов.

Любовь Успенская отыграла концерт во Дворце спорта:

В свою очередь, Любовь Успенская выступила с заявлением и сказала, что они действительно поругались с дочерью накануне, после чего Татьяна ушла из дома и пропала. Журналисты российского телеканала, по словам певицы, прятали девушку в гостинице. Чтобы узнать, где находится ее дочка, звезде пришлось заплатить 100 тысяч рублей (около 40 тысяч гривен, – Ред.).

Любовь Успенская с дочкой Татьяной Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Сначала она жила в гостинице "Космос", затем у кого-то из сотрудников НТВ. Потом ее и вовсе поселили в ужасную квартиру с обшарпанным стенами, которую вернее всего назвать бомжатником. Таню оставили без еды и средств связи, она была в ужасном физическом и моральном состоянии. Над ней работали психологи, заставляя идти против матери. Много лет знаком с этой семьей. Раньше Таня была очень красивой девушкой с длинными волосами, увлекалась рисованием. Все изменилось после ее падения с велосипеда в Коста-Рике, когда она сломала челюсть. Девушка впала в депрессию. Этим воспользовались плохие люди. После того как шоу "Звезды сошлись" отсняли, Таня стала не нужна. Сейчас Любе угрожают сотрудники канала. Говорят, мол, если она обратится в суд, то они опубликуют компромат на ее ребенка", — рассказал источник изданию Starhit.

Отметим, что Любовь Успенская намерена судиться с телеканалом и будет требовать у них 500 тысяч долларов.

Напомним, что российская ведущая Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальное интервью ее дочери Татьяны Плаксиной.

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