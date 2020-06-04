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11 лет зависимости: победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак сделал откровенное признание

Сегодня, 08:08

Норвежский скрипач начал курс реабилитации

Победитель песенного конкурса "Евровидение" в 2009 году Александр Рыбак сделал неожиданное признание. Оказывается, что музыкант на протяжении 11 лет имел зависимость от снотворных и антидепрессантов, которые загнали его в депрессию.

Об этом Александр рассказал на своей личной странице в Instagram. Норвежский скрипач также признался, что только в январе 2020 года начал курс реабилитации и постепенно возвращается к полноценной жизни. Певец пообещал поделиться личным опытом борьбы с зависимостью от препаратов, чтобы помочь людям с этой же проблемой.

"В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и неуверенным. Это не только сказалось на моем мозге, но и повлияло на мышцы, желудок и общее состояние организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мое стремление к жизни", – написал Александр Рыбак.

Брэд Питт признался, что был членом клуба анонимных алкоголиков:

Напомним, что Александр Рыбак к 10-летию своей победы на "Евровидении-2009" выпустил клип I’m Still Here.

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