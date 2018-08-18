Скандал вокруг группы "Океан Эльзы": появился официальный ответ музыкантов

Представители музыкантов в Facebook обратились к поклонникам

Святослав Вакарчук. Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

17 августа издание "Инфотаб" сообщило о том, что группу "Океан Эльзы" покидает один из участников – сербский музыкант, клавишник и аранжировщи Милош Елич (Milos Jelic). На официальной странице группы в Facebook эту информацию назвали "бредом" и опровергли ее:

"И снова в эфире рубрика "СТОП фейк". Все, что на этом скрине – полный бред! Никаких изменений в составе группы нет. Милош Елич (Milos Jelic) – клавишник, талант и, наконец, фантастическая улыбка группы "Океан Эльзы"! Точка".

Напомним, 24 августа "Океан Эльзи" выступит в НСК "Олимпийский" в центре Киева. Кроме этого, мы писали, что "Океан Эльзы" выпустили новый чувственный клип.

Также Святослав Вакарчук посетил американскую компанию SpaceX. По словам лидера "Океан Эльзы", экскурсию на предприятии ему проводил украинец Алексей Пахунов, который работает там уже несколько лет.

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