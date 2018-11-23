13-летняя дочь Оли Поляковой поразила трюком на пилоне

Девочка демонстрирует успехи в этом виде танца

Дочь Оли Поляковой Маша. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша, которая занялась танцами на пилоне, уже демонстрирует первые успехи в это виде танца. Так, 13-летняя девочка продемонстрировала, какие трюки умеет делать.

На странице в фотоблоге Маша выложила фотографию, где позирует на пилоне вниз головой. Девочка ногами держится за конструкцию и немного помогает себе рукой. В подписи к снимку дочь Поляковой поблагодарила свою учительницу по танцам.

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

Подписчики страницы Маши сделали ей много комплиментов и отметили, что у нее очень хорошо получается. "Просто умничка", "Очень круто. Еще чуть-чуть и дотянешь "водопад", "Маша, супер! Это невероятно", "Похудела так, очень классно тебе" – комментируют фолловеры.

Напомним, не так давно Оля Полякова поделилась фотографией, где позирует в купальнике. Рядом в такой же позе и также в купальнике певица разместила фото дочери Маши. Однако не у всех увиденное вызвало восторг. Кто-то поругал Олю за то, что она выставляет такие изображение 13-летней девочки, а кто-то раскритиковал фигуру Маши. Возмущенная реакцией фолловеров Полякова резко ответила всем хейтерам в эмоциональном видео.