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15-летняя дочь Маши Ефросининой рассказала о новом увлечении

Нана Хромаева помогала маме на Charity Weekend

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:17
Маша Ефросинина с дочерью Наной
Маша Ефросинина с дочерью Наной
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В прошлые выходные состоялся Charity Weekend, в котором приняли участие украинские звезды: Настя Каменских, Даша Астафьева, Александр Педан и многие другие. Все собранные средства, а в этом году речь идет о сумме 4 млн 340 грн, будут направлены на лечение детей со сложными патологиями. Организатором благотворительного мероприятия является телеведущая Маша Ефросинина.

В этот раз своей звездной маме Маше Ефросининой помогала 15-летняя дочь – Нана Хромаева. Девочка всячески избегает камер, однако сделала исключение для программы "Зірковий шлях" и рассказала о новом увлечении.

"Я сегодня волонтер, помогаю продавать продукцию Mashsh, мамину коллекцию домашней одежды", – говорит Нана.

Маша Ефросинина с мужем и детьми
Маша Ефросинина с мужем и детьми
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В этом году на Charity Weekend фитнес-тренер Марина Боржемская продавала конфеты, печенье и хлебцы, а шоумен Александр Педан занимался зоной детского отдыха. Спортивные тренировки для взрослых провела Даша Астафьева.

Певица NK признается, что очень хотела принимать участие в благотворительном проекте и помогать детям.

"Сегодня уже эта дата была у меня обведена красным, потому что я знаю, что я хочу принимать в этом участие и хочу помогать детям", – поделилась Настя Каменских.

Хедлайнером мероприятия стала Оля Полякова, которая сама предложила Маше Ефросининой свою кандидатуру.

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"Она мне пишет: а чего ты меня не приглашаешь, я хочу присоединиться. Я чуть не потеряла сознание, едва с кровати не упала", – признается Маша Ефросинина.

 Ранее мы также рассказали, как украинские звезды провожали детей в школу.

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