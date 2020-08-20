15-летняя дочь Моники Беллуччи впервые показала бойфренда: фото

Молодой человек девушки оказался манекенщиком

Старшая дочь знаменитой актрисы Моники Беллуччи, 15-летняя Дева, показала своего молодого человека Луку Саландра. Фото с ухажером девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимках пара запечатлена вместе на отдыхе в Сен-Тропе. Там они проводят время вместе с друзьями и старшей сестрой Луки Леей.

Известно, что молодые люди встречаются уже около полугода, но свои отношения рассекретили только сейчас.

Дочь Моники Беллуччи Дева показала своего парня Фото: instagram.com/lucasalandra Дочь Моники Беллуччи Дева показала своего парня Фото: instagram.com/lucasalandra Дочь Моники Беллуччи Дева показала своего парня Фото: instagram.com/lucasalandra Дочь Моники Беллуччи Дева показала своего парня Фото: instagram.com/lucasalandra Дочь Моники Беллуччи Дева показала своего парня Фото: instagram.com/lucasalandra Дочь Моники Беллуччи Дева показала своего парня Фото: instagram.com/lucasalandra Дочь Моники Беллуччи Дева показала своего парня Фото: instagram.com/lucasalandra 1/7

У Луки, как и у Девы, есть французские и итальянские корни. Парень работает с несколькими модельными агентствами, участвует в фотосессиях для модных журналов, а до карантина выходил на подиум на показах Недели моды в Париже.

Отметим, что Дева редко публикует свои фото в Сети, поэтому новые снимки с бойфрендом стали большой неожиданностью для ее поклонников. У девушки также есть младшая сестра – 10-летняя Леони. Обе дочери Моники Беллуччи родились в браке с французским актером Венсаном Касселем. И хоть пара теперь в разводе, они поддерживают теплые отношения и девочки часто видятся с отцом.

Второй женой Касселя стала молодая модель Тина Кунаки, у пары в прошлом году родилась дочь Амазони. К слову, недавно Венсан сделал забавное тату с изображением своей 23-летней супруги.

Ранее мы сообщали, что Моника Беллуччи показала шикарную фигуру в облегающем кружевном наряде.

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