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15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

Сегодня, 13:01

Маша Полякова закончила учебу в 9 классе

15-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой, которая впервые показала своего нового бойфренда, выпустилась из школы. Так, Маша Полякова отучилась девять лет и показала, как она отметила свой выпускной вечер.

На личной странице в Instagram девушка опубликовала праздничные кадры и трогательно попрощалась со школой, в которой проучилась 9 лет. Маша для выпускного вечера облачилась в короткое летнее платье белого цвета. Дочь Поляковой заявила, что уходит со школы и будет вспоминать это яркое время всю жизнь. Где именно 15-летняя Маша продолжит обучение, пока неизвестно.

Выпускной Маши Поляковой
Фото: instagram.com/mashapolyakova
Выпускной Маши Поляковой
Фото: instagram.com/mashapolyakova
Выпускной Маши Поляковой
Фото: instagram.com/mashapolyakova
Выпускной Маши Поляковой
Фото: instagram.com/mashapolyakova
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"Вот так вот я провела свой выпускной... В этой школе я проучилась 9 замечательных лет, которые я никогда не забуду!! Спасибо вам всем, хоть я и ухожу, я всегда буду мысленно с вами, мой любимый 9-А класс. Пока пишу этот комментарий плачу", – поделилась 15-летняя Маша Полякова.

Оля Полякова и Виталий Козловский вспомнили старые времена:

Напомним, что Оля Полякова во время карантина активно проводила Insta-шоу с артистами украинского шоу-бизнеса. Во время бесед с селебрити сама певица делилась многими моментами из своей жизни. Так, во время игры "Правда или действие" с Ольгой Сумской "королева ночи" призналась, что била свою старшую дочь Машу.

Однако с рождением второй дочери Алисы Оля Полякова прекратила это делать.

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