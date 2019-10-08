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150 тысяч долларов за собственное фото: на Дженнифер Лопес подали в суд

Заявитель требует компенсацию в размере 150 тысяч долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:06
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

Представители агентства Splash News and Picture подали в суд на Дженнифер Лопес, которая недавно отпраздновала помолвку. По их словам, голливудская звезда в 2017 году опубликовала в Instastories фото, сделанное их сотрудником. В результате агентство намерено получить денежную компенсацию в размере 150 тысяч долларов. Об этом сообщает People.

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Согласно документам, именно агентство Splash News and Picture является правообладателем снимка, которым Джей Ло поделилась с подписчиками два года назад. Отметим, на фото Дженнифер Лопес запечатлена в Нью-Йорке со своим женихом Алексом Родригесом.

"В частности, Лопес или кто-то, действующий от ее имени, скопировал фотографию и распространил ее в Instagram через учетную запись jlo 7 ноября 2017 года", – говорится в документе. "Фотография является креативной, самобытной и ценной. Из-за статуса знаменитости, а также качества и визуальной привлекательности фотографии, истец (и фотограф, которого он представляет) должен был получить доход от лицензирования фотографии", – значится в иске.

Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом
Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом
Фото: Getty Images

Кроме 150 тысяч долларов компенсации, агентство новостей и изображений Splash добивается судебного запрета на публикацию их фотографии в будущем для Лопес и ее команды.

Отметим, Лопес – далеко не первая знаменитость, которой был предъявлен иск – фотоагентства также требовали компенсации от певицы Арианы Гранде, звезды реалити-шоу Хлои Кардашьян и модели Джиджи Хадид (дважды).

Ранее мы также писали, что жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини.

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