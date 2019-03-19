16-летний Ромео Бекхэм встречается с известной актрисой – СМИ

Юный сын Виктории и Дэвида Бекхэм уже строит серьезные отношения

Ромео Бекхэм начал серьезные отношения Фото: instagram.com/romeobeckham

Не так давно все обсуждали новые отношения Бруклина Бекхэма, а теперь появилась новость об отношениях его младшего брата. Так, стало известно, что 16-летний Ромео Бекхэм встречается с популярной 15-летней актрисой Милли Бобби Браун. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источник. Интересно, что звездная мать Ромео Виктория Бекхэм является поклонницей девушки сына.

По словам инсайдера, пара только начала романтические отношения, однако познакомилась еще в 2016 году на праздновании 70-летия Unicef. Тогда Милли вручила награду отцу своего нынешнего бойфренда – Дэвиду Бекхэму.

Девушка Ромео Бекхэма – Милли Бобби Браун Фото: instagram.com/milliebobbybrown

К слову, уже тогда, выступая на красной дорожке, девушка призналась, что является фанаткой Ромео – теннисиста, уже тогда осуществляющего первые шаги в модельном бизнесе.

Отметим, Ромео Бекхэм ранее не был замечен в отношениях, в то время как Милли Бобби Браун встречалась с американским певцом Джейкобом Сарториасом, однако в июле 2018 года пара рассталась и сообщила об этом в соцсетях.

Напомним, Виктория Бекхэм призналась, что раздражает в ней мужа Дэвида.

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