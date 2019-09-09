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Умерла 16-летняя актриса "Облачного атласа": неожиданные причины смерти

Майя-Лесия Нейлор перед смертью поссорилась с родителями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:33
Майя-Лесия Нейлор
Майя-Лесия Нейлор
Фото: Instagram.com

7 апреля этого года внезапно из жизни ушла 16-летняя британская актриса и звезда фильма "Облачный атлас" Майя-Лесия Нейлор. До смерти талантливой артистке пророчили большой успех, но ее жизнь внезапно оборвалась. Тогда в СМИ сообщили, что у девушки были проблемы со здоровьем, она потеряла сознание, упала и больше не приходила в себя. Отметим, что сегодня, 9 августа, из жизни ушел актер Джон Уэсли.

Также умер режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс:

Но лишь сейчас вскрылись неожиданные подробности ее смерти. По информации Daily Mail, на самом деле Майя-Лесия повесилась у себя дома в Лондоне. А причиной такого решения послужила ссора с родителями на почве плохих оценок на школьных экзаменах. Родители в качестве наказания не пустили юную актрису на вечеринку с друзьями. В этот трагический вечер девушка осталась со своей семьей дома смотреть фильм, в котором была сцена самоубийства. 

INSTAGRAM (@mya.lecia)

После этого Майя-Лесия пошла к себе в комнату, где и совершила самоубийство. На утро ее тело обнаружила мать Зина. 

Напомним, что недавно Тина Тернер впервые назвала причины самоубийства сына.

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Источник: The Daily Mail
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