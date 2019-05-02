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17 лет вместе: Маша Ефросинина поделилась трогательными фото с мужем

Телеведущая разместила несколько совместных фото в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Известная телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина сегодня отмечает особенную дату. Ровно 17 лет назад она познакомилась со своим на тот момент будущим супругом Тимуром. В честь годовщины знакомства Маша опубликовала серию фото с супругом, а также теплый семейный снимок с их детьми – 15-летней Наной и 5-летним Александром.

"17 лет со дня знакомства на набережной Ялты... Путь непростой, но абсолютно изумительный", – подписала серию фото Маша.

Маша Ефросинина с мужем и детьми
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина с мужем Тимуром
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина с мужем Тимуром
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина с мужем Тимуром
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина с мужем Тимуром
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина с мужем Тимуром
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина с мужем Тимуром
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
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Отметим, что не всегда в семье Маши и Тимура был все гладко. Несколько лет назад супруги расстались на целый год. Как признавалась сама ведущая, ей нелегко вспоминать тот период. Однако паре удалось сохранить отношения. После того, как Тимур и Маша снова сошлись, у них родился второй ребенок – сын Александр.

Напомним, Маша Ефросинина показала фото с мамой и рассекретила детскую привычку.

Мы также сообщали, что Маша Ефросинина запустила собственный бренд одежды.

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Источник: Сегодня
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