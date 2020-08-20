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17-летний звезда сериала "Очень странные дела" начал работать официантом из-за "коронавирусного" кризиса

Сегодня, 09:00

Кинопроизводство остановилось, и актер не мог зарабатывать на съемках

Американский актер Гейтен Матараццо, который наиболее известен зрителям по роли Дастина Хендерсона в телесериале "Очень странные дела", во время глобального карантина вовсе не скучал. Молодой актер начал работать официантом, и к такой неожиданной смене деятельности его подтолкнуло отсутствие съемок и приостановка кинопроизводства.

Напомним, что в январе этого года стартовали съемки четвертого сезона "Очень странные дела", в первом тизере которого показали советских заключенных. В марте съемки были приостановлены, поэтому дата выхода сезона пока не заявлена. Ожидалось, что четвертый сезон "Очень странных дел" выйдет в телевизионный сезон 2020-2021 годов.

Теперь же Гейтен Матараццо работает в местном ресторане на острове Лонг-Бич в штате Нью-Джерси. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Гейтен Матараццо
Гейтен Матараццо
Фото: Getty Images

В 2016 году сериал "Очень странные дела" стал настоящим хитом и из сезона в сезон собирает миллионы зрителей у экранов. Не удивительно, что несмотря на то, что Гейтен Матараццо был в тканевой маске, фанаты все равно распознали его.

В кафе Гейтен Матараццо работает вместе с несколькими членами своей семьи.

Тем не менее киноиндустрия постепенно возвращается в привычный режим работы. В этом месяце стартовали съемки боевика для Netflix в Украине и в Сети появился 20-секундный ролик с Ван Даммом в Киеве.

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