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18-летняя дочь Веры Брежневой поделилась откровенным снимком в купальнике

Соня Киперман позирует в черном бикини

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Соня Киперман
Соня Киперман
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

18-летняя дочь известной певицы Веры Брежневой, которая недавно заговорила о концерте в Киеве, взбудоражила поклонников откровенным снимком.

Вера Брежнева и Константин Меладзе развеяли слухи об измене. Детали в сюжете:

Так, на своей странице в Instagram Соня Киперман опубликовала фото, на котором запечатлена в черном бикини с блестками. Старшая дочка Веры Брежневой продемонстрировала стройную фигуру, а ее звездная мама одобрила такое откровенное фото, написав под фото: "Моя любовь".

18-летняя Соня Киперман
18-летняя Соня Киперман
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Несмотря на свой юный возраст, девушка уже успела поработать с известными дизайнерами в качестве модели. Свое будущее Соня связывает с творчеством. Также девушка не скрывает от своих подписчиков романтические отношения с возлюбленным Хоуком Крубертом. Сама Вера Брежнева даже успела познакомиться с избранником дочери и одобрила его выбор.

Подписчики девушки осудили Соню за то, что она путешествует в компании молодого человека одна. В комментариях модель ответила, что делает это с позволения родителей.

Отметим, не так давно Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей.

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