20-летнюю звезду Disney арестовали за домашнее насилие

Актриса отправилась в тюрьму, но была освобождена под залог

20-летняя звезда сериалов Disney Ронни Хоук отправилась за решетку за избиение своего бойфренда, сообщает TMZ. Согласно отчетам департамента шерифа округа Лос-Анджелес, актрисе предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления.

Известно, что утром, 31 июля, в полицию поступил звонок из дома Хоук. Офицеры заявили, что по прибытии увидели на месте происшествия человека с видимыми травмами, включая царапины. TMZ также сообщает, что полиция заявила – между Хоук и ее парнем произошел словесный спор, который в какой-то момент перерос в физический. Согласно сообщению, офицеры решили арестовать Ронни.

Ронни Хоук Фото: twitter.com/ronnihawk

Хоук была доставлена ​​в тюрьму Вэлли в Ван-Найс, штат Калифорния, тем же утром. Позже актрису отпустили под залог в размере 100 тыс. долларов. Ожидается, что Ронни появится в суде 11 декабря. Представители актрисы пока не комментируют данный инцидент.

Ронни Хоук стала наиболее популярной благодаря своим ролям в сериалах Disney "Жизнь Харли" и "На районе". Актерскую карьеру Хоук начала в пятилетнем возрасте.

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