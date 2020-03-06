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21-летней блондинке удалось раздеть "Холостяка" на первом свидании

Девушка предложила главному герою массаж

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 23:16

В эту пятницу, 6 марта, начался долгожданное и самое романтическое шоу Украины "Холостяк-10". Главный герой – 34-летний пилот Макс Михалюк – уже познакомился со всеми девушками. 25 красоток во время первого знакомства пытались завладеть вниманием холостяка. Одной из юных участниц даже удалось раздеть Макса во время первого свидания!

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Дана Муравьева придумала свой оригинальный способ запомниться главному герою. Во время личной беседы девушка призналась, что работает массажистом-реабилитологом и предложила ему расслабиться. Макс Михалюк без доли стеснения снял рубашку, оголив свой накаченный торс. Ко всему, атмосфера располагала – огромная кровать, сумерки и зажженные свечи.

Дана
Дана
Фото: пресс-служба СТБ

Во время церемонии роз холостяк заявил Дане: "Вручить розу тебе только за то, что ты сделала, было бы безрассудно. Но я хочу это сделать". Девушка осталась в проекте.

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Ранее стало известно, что участники шоу "Холостяк 9" решили пожениться. Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной на Бали.

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