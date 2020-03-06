21-летней блондинке удалось раздеть "Холостяка" на первом свидании

Девушка предложила главному герою массаж

В эту пятницу, 6 марта, начался долгожданное и самое романтическое шоу Украины "Холостяк-10". Главный герой – 34-летний пилот Макс Михалюк – уже познакомился со всеми девушками. 25 красоток во время первого знакомства пытались завладеть вниманием холостяка. Одной из юных участниц даже удалось раздеть Макса во время первого свидания!

Дана Муравьева придумала свой оригинальный способ запомниться главному герою. Во время личной беседы девушка призналась, что работает массажистом-реабилитологом и предложила ему расслабиться. Макс Михалюк без доли стеснения снял рубашку, оголив свой накаченный торс. Ко всему, атмосфера располагала – огромная кровать, сумерки и зажженные свечи.

Дана Фото: пресс-служба СТБ

Во время церемонии роз холостяк заявил Дане: "Вручить розу тебе только за то, что ты сделала, было бы безрассудно. Но я хочу это сделать". Девушка осталась в проекте.

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