21-летней блондинке удалось раздеть "Холостяка" на первом свидании
Девушка предложила главному герою массаж
В эту пятницу, 6 марта, начался долгожданное и самое романтическое шоу Украины "Холостяк-10". Главный герой – 34-летний пилот Макс Михалюк – уже познакомился со всеми девушками. 25 красоток во время первого знакомства пытались завладеть вниманием холостяка. Одной из юных участниц даже удалось раздеть Макса во время первого свидания!
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Дана Муравьева придумала свой оригинальный способ запомниться главному герою. Во время личной беседы девушка призналась, что работает массажистом-реабилитологом и предложила ему расслабиться. Макс Михалюк без доли стеснения снял рубашку, оголив свой накаченный торс. Ко всему, атмосфера располагала – огромная кровать, сумерки и зажженные свечи.
Во время церемонии роз холостяк заявил Дане: "Вручить розу тебе только за то, что ты сделала, было бы безрассудно. Но я хочу это сделать". Девушка осталась в проекте.
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Ранее стало известно, что участники шоу "Холостяк 9" решили пожениться. Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной на Бали.
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