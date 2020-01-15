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22-летняя девушка Леонардо Ди Каприо рассказала о минусах романа с голливудской звездой

Камила Морроне столкнулась с критикой общества и прессы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:08
Камила Морроне
Камила Морроне
Фото: Getty Images

22-летняя актриса и модель Камила Морроне, которая с 2018 года встречается с 45-летним Леонардо Ди Каприо, назвала главный минус отношений со знаменитым актером.

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По ее словам, популярность звезды сделала ее объектом критики со стороны общества и прессы. 22-летняя девушка не собирается расстраиваться из-за сплетен и счастлива от того, что занимается сейчас любимым делом – актерским ремеслом.

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"Чем больше публичности, тем больше осуждения и негатива. Это немного обидно, потому что ты действительно стараешься хорошо работать, быть приятным и хорошим человеком, а люди в это время желают тебе негативных вещей. Но это никогда не лишит меня удовольствия от ремесла, которое я осваиваю", – рассказала Камила изданию WSJ.

Ранее мы также писали, что Леонардо Ди Каприо устроил романтическую прогулку с возлюбленной. Напомним, что ранее Леонардо Ди Каприо встретился с юной Гретой Тунберг, и назвал активистку "Героем нашего времени".

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