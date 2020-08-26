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22-летняя дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные фото с мужем

Сегодня, 16:26

Пара устроила романтическую фотосессию

Дочь погибшего украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) Мария-Барбара опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательные фото со своим супругом Виктором.

Пара устроила романтическую фотосессию. На снимках супруги позируют на природе в объятиях друг друга. Мария-Барбара выбрала для фотосессии белую тунику, а ее супруг облачился в рубашку в тон наряду жены.

Мария-Барбара Кузьменко с мужем Виктором
Мария-Барбара Кузьменко с мужем Виктором
Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

В Instagram девушка опубликовала сразу несколько снимков.

Мария-Барбара Кузьменко с мужем Виктором
Мария-Барбара Кузьменко с мужем Виктором
Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Познакомились молодые люди во время учебы в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, куда и Виктор, и Барбара поступили в 2014 году.

Мария-Барбара Кузьменко с мужем Виктором
Мария-Барбара Кузьменко с мужем Виктором
Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Отметим, что пара поженилась в декабре 2019 года. Они сыграли роскошную свадьбу, на которую были приглашены представители украинского шоу-бизнеса.

Напомним, в день рождения своего отца, Андрея Кузьменко, которому могло бы исполниться 52 года, Мария-Барбара Кузьменко открыла собственное заведение в Киеве. На открытии в столице побывал артист DZIDZIO (Михаил Хома), который поделился фотографией с семьей Кузьменко на своей странице в соцсети.

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