23-летний сын Памелы Андерсон признался в алкогольной зависимости

Брэндон Ли поделился шокирующей историей о своем здоровье

Памела Андерсон и ее сын Брэндон Ли Фото: Getty Images

Старший сын Памелы Андерсон, публично рассказавшей об измене своего жениха, 23-летний Брэндон Ли шокировал общественность новостью о зависимости. Оказывается, несколько лет начинающий актер страдал от чрезмерного употребления алкоголя, что мешало ему строить отношения и карьеру. Об этом сын Томми Ли признался изданию Herald Sun.

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Как признался Брэндон Ли, уже в 20 лет он понял, что страдает алкогольной зависимостью. "Некоторое время это было действительно забавно, а потом переходило от веселья к мыслям: "О, блин, что происходит?" Я не принимал правильных решений, я плохо работал, и все это мешало достижению моих целей", – рассказал сын знаменитой модели.

Брэндон решил переосмыслить образ жизни после того, как алкозависимость начала влиять на его карьеру. "Я хочу, чтобы люди воспринимали меня всерьез. Я стал вести трезвый образ жизни", – добавил он.

Напомним, что ранее Памела Андерсон опубликовала интимную переписку бывшего жениха с экс-супругой.

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