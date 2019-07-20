Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

23-летняя Кендалл Дженнер полностью обнажилась в фотосессии

Смелыми снимками модель поделилась в своем Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:26
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Фото: Getty Images

23-летняя Кендалл Дженнер, которая в купальнике повторила нашумевший фокус с бутылкой, полностью обнажилась в фотосессии. Звезда семейства Кардашьян поделилась в своем Instagram откровенными фото со съемки.

Смотрите видео о том, как фотосессия может изменить вашу жизнь:

На черно-белых кадрах Кендалл Дженнер предстает полностью обнаженной. Автором провокационной фотосессии стал известный фотограф Мэрт Алас.

INSTAGRAM (@kendalljenner)

Кендал опубликовала пару фотографий в соцсети и поделилась с фолловерами личной историей. Девушка утверждает, что раньше очень страдала из-за плохой кожи. "Когда я была старшеклассницей, на моей коже были жуткие акне, и я даже не хотела выходить из дома. Теперь я довольна своей кожей", – призналась Дженнер.

INSTAGRAM (@kendalljenner)

К слову, это не единственный комплекс Кендалл. Ранее девушка ошарашила заявлением, что страдала из-за своих старших сестер. "У них есть грудь, а у меня нет. В подростковом возрасте я всегда думала: "О нет, неужели я не буду такой же сексуальной, как они? Долгое время я чувствовала, что не "вписываюсь", – делилась в интервью Кендалл.

INSTAGRAM (@mertalas)

Ранее эпатажная Кендалл Дженнер показала себя в купальнике на снегу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Жизнь до и после похудения: история успеха солистки "ВИА Гры" Эрики Герцег Модель расплакалась после публикации снимков без фотошопа На смену Джей Ло: кто станет новой иконой стиля
модель фотосессия Кендалл Дженнер
Реклама

Новости партнеров

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
Откуда исходит женская естественная красота?
Откуда исходит женская естественная красота?
Как заработать, не напрягаясь: 8 идей для быстрого заработка
Как заработать, не напрягаясь: 8 идей для быстрого заработка
8 cамых эксцентричных кумиров моды
8 cамых эксцентричных кумиров моды

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Food

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

Сегодня, 05:02Fun

20 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:35Техно

Пользователи массово "выбрасывают" iPhone и покупают Samsung

Вчера, 10:38Шоу-бизнес

"Мои Кравчата": Елена Кравец показала своих детей и рассекретила дату их рождения

Вчера, 08:00Food

Как приготовить котлеты из куриного фарша: три простых рецепта

18 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

18 июляШоу-бизнес

40-летняя Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике

18 июляПсихология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

18 июляFood

Руккола: история, польза и рецепты вкусных блюд

18 июляШоу-бизнес

Фанаты MONATIK обратились к президенту Зеленскому: подробности

18 июляFood

Цикорий: польза и вред для здоровья

18 июляШоу-бизнес

Без MONATIK: названо имя нового члена жюри шоу "Танці з зірками"

18 июляШоу-бизнес

Погиб Евгений Щербаков: загадочная история смерти ведущего

18 июляТехно

Почему темная материя не убивает людей: ученые нашли объяснение

18 июляПсихология

Гороскоп на 18 июля: все знаки зодиака

Новости партнеров

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
45-летняя Виктория Бекхэм появилась на обложке VOGUE Germany
45-летняя Виктория Бекхэм появилась на обложке VOGUE Germany
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
10 самых живучих мифов об уходе за кожей
10 самых живучих мифов об уходе за кожей
Цены на отели и комнаты в Эйлате рухнули на 40%
Цены на отели и комнаты в Эйлате рухнули на 40%
Жінкам на замітку: стильні пляжні зачіски
Жінкам на замітку: стильні пляжні зачіски
Знакомьтесь Тель-Изреэль
Знакомьтесь Тель-Изреэль
Как извлечь прибыль из увлечения жизни
Как извлечь прибыль из увлечения жизни
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь