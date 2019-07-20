23-летняя Кендалл Дженнер полностью обнажилась в фотосессии

Смелыми снимками модель поделилась в своем Instagram

Кендалл Дженнер Фото: Getty Images

23-летняя Кендалл Дженнер, которая в купальнике повторила нашумевший фокус с бутылкой, полностью обнажилась в фотосессии. Звезда семейства Кардашьян поделилась в своем Instagram откровенными фото со съемки.

Смотрите видео о том, как фотосессия может изменить вашу жизнь:

На черно-белых кадрах Кендалл Дженнер предстает полностью обнаженной. Автором провокационной фотосессии стал известный фотограф Мэрт Алас.

19 Июл 2019 в 8:27 PDT INSTAGRAM (@kendalljenner)

Кендал опубликовала пару фотографий в соцсети и поделилась с фолловерами личной историей. Девушка утверждает, что раньше очень страдала из-за плохой кожи. "Когда я была старшеклассницей, на моей коже были жуткие акне, и я даже не хотела выходить из дома. Теперь я довольна своей кожей", – призналась Дженнер.

18 Июл 2019 в 7:56 PDT INSTAGRAM (@kendalljenner)

К слову, это не единственный комплекс Кендалл. Ранее девушка ошарашила заявлением, что страдала из-за своих старших сестер. "У них есть грудь, а у меня нет. В подростковом возрасте я всегда думала: "О нет, неужели я не буду такой же сексуальной, как они? Долгое время я чувствовала, что не "вписываюсь", – делилась в интервью Кендалл.

17 Июл 2019 в 10:18 PDT INSTAGRAM (@mertalas)

Ранее эпатажная Кендалл Дженнер показала себя в купальнике на снегу.

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