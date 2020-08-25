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23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

Сегодня, 09:51

Бывший муж Моники Беллуччи и его избранница поженились два года назад

23-летняя модель Тина Кунаки опубликовала в Сети редкие кадры со свадьбы со своим 53-летним возлюбленным, бывшим мужем Моники Беллуччи, актером Венсаном Касселем. Фото появились в Instastories девушки.

На снимках запечатлена подготовка к церемонии, где Тине делают макияж, а Венсан надевает свой костюм. Кроме этого, в кадр попали родители Кунаки – Надя и Роберт, а также – брат модели – Закари.

Скриншот: Instagram Тины Кунаки

Отметим, что свадебная церемония прошла 24 августа 2018 года, в коммуне Бидарт на юго-западе Франции. В числе звездных гостей были замечены режиссер Жиль Леллуш, актрисы Лейла Бехти и Адель Экзаркопулос, а также олимпийский чемпион по плаванию Флоран Маноду.

Скриншот: Instagram Тины Кунаки

Кассель начал встречаться с юной моделью еще в 2015 году. За несколько лет до их встречи Венсан расстался с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.

Скриншот: Instagram Тины Кунаки

Как утверждал актер ранее, когда они с Тиной познакомились, он не знал, что девушка на столько лет младше его.

Скриншот: Instagram Тины Кунаки

К слову, в 2019 году у пары родилась дочь. Девочку назвали Амазони.

Скриншот: Instagram Тины Кунаки

Какие громкие свадьбы перенесли из-за коронавируса – смотрите видео:

Напомним, Венсан Кассель сделал забавное тату в честь Тины Кунаки. Ранее мы сообщали, что Венсан Кассель попал в ДТП.

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