24-летний Джастин Бибер шокировал внешним видом: пугающее фото

Фото певца во время прогулки с женой взволновали поклонников

Джастин Бибер и Хейли Болдуин Фото: instagram.com/justinbieber

24-летний певец Джастин Бибер недавно тайно женился на 22-летней модели Хейли Болдуин. Пара то и дело публикует милые фото, на которых демонстрирует самые нежные чувства друг к другу.

Но на днях молодожены попали в объектив парации во время прогулки. Фото, которые вскоре появились в сети, обеспокоили поклонников. Несмотря на то, что Джастин Бибер счастлив в браке с Хейли Болдуин, артист стал выглядеть очень уставшим и изнеможенным.

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Джастин Бибер шокировал внешним видом Фото: Getty Images

К слову, изменения во внешнем виде Джастина Бибера могут быть связаны с депрессией, с которой он боролся в туре, но она до сих пор дает о себе знать.

Напомним, Виктория Бекхэм рассказала, что бесит ее мужа в ней.

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