24-летняя Алина Гросу в расстегнутом пиджаке поразила откровенными снимками

Артистка примеряла черно-белый пиджак, под который надела черный бюстгальтер

Украинская певица Алина Гросу, которая ранее заявила о беременности, поразила своих поклонников откровенными снимками в расстегнутом пиджаке, под который она надела черный бюстгальтер. Звезда дополнила образ черными брюками и массивными украшениями. Соответствующие фотографии артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Пойду, что ли, мусор выброшу. А вы куда на карантине наряжаетесь?" – спросила у поклонников 24-летняя певица.

INSTAGRAM

"На встречу с курьером", – прокомментировали пост Гросу подписчики. В ответ певица призналась, что "тоже так делала, пока не отхватила звездюлей от сожителя". В диалоге с подписчицей Алина рассказала, что ее мужу еще только предстоит научиться спокойно реагировать на то, что она наряжается и красится перед тем, как выйти из дома.

Отметим: в большинстве своем поклонники пришли в восторг от новых фото исполнительницы. Они засыпали звезду комплиментами.

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Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Сейчас она живет в Москве. Некоторое время певица сотрудничала с продюсерским центром Григория Лепса.

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала об отношениях с матерью. Кроме этого, выяснилось, во сколько Алине Гросу обошлась свадьба.

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