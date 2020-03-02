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"Сотни людей уже написали мне": 24-летняя Jerry Heil объяснила, почему заговорила о девственности

Певица боялась осуждения со стороны мужчин

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:30

Участница Нацотбора на "Евровидение-2020" Jerry Heil на днях сделала откровенное признание о своей личной жизни. Автор хита "Охрана, отмєна" заявила, что она девственница.

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О личной жизни и взаимоотношениях с мужчинами артистка впервые рассказала в программе ведущей Маше Ефросининой. В беседе с ведущей Jerry призналась, что никогда не имела близости с мужчиной. Более того, у нее никогда не было серьезных длительных отношений. Позже на своей странице в Instagram артистка пояснила, почему решилась раскрыть секрет.

Яна Шемаева (настоящее имя певицы) отметила, что боялась осуждения людей, в первую очередь мужчин. Звезда сравнила этот страх с возможностью "встать голой посреди людного центра города".

"Столько сообщений после одного интервью не получала! Я знала, что, открывшись, помогу справиться с социальным давлением людям разного возраста. Так и произошло – сотни людей уже написали мне, что им теперь легче. Так что не зря я чувствовала потребность рассказать! Почему не рассказывала ранее? Потому что думала, это как стать голой посреди людного центра города. Парализующий страх, что люди будут тыкать пальцами и бросать камнями. Боялась осуждения мужского пола", – откровенно написала Jerry Heil.

Смотрите интервью с Jerry Heil:

Напомним, что недавно Jerry Heil рассказала о мечтах, осуществиться которым помешал лишний вес.

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