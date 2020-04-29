25-летняя Джиджи Хадид беременна первенцем – СМИ

Модель находится на 20 недели

Известная модель Джиджи Хадид, которой 23 апреля исполнилось 25 лет, беременна первенцем. Как сообщают западные СМИ, икона стиля ожидает ребенка от своего бывшего возлюбленного – эк-участника группы One Direction Зейна Малика, с которым модель рассталась еще год назад. Но совсем недавно пару заметили на прогулке в день рождения 27-летнего исполнителя.

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По информации издания TMZ, инсайдер утверждает, что модель всегда хотела создать семью с Зейном. Пока пара не знает пол ребенка, хотя Джиджи Хадид находится уже на 20 недели беременности. По неофициальным данным, пара живет вместе с декабря 2019 года. Сейчас звезды находятся на ранчо семьи Хадид в Пенсильвании.

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"Они с Зейном так любят друг друга. Когда Джиджи и Зейн снова сошлись в конце прошлого года, казалось, что между ними никогда и не было разлада. Они знали, что между ними есть что-то особенное. Их семьи очень счастливы", – рассказал источник издания.

К слову, в октябре прошлого года Джиджи Хадид успела повстречаться с 26-летним участником шоу "Холостячка" Тайлером Кэмероном. Причиной их расставания инсайдер назвал постоянную занятость манекенщицы, которая не пропускает показов на миланской и парижской Неделях моды, в то время как Кэмерон строит карьеру в США.

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