25-летняя Джиджи Хадид впервые стала мамой: фото

У Джиджи родилась дочь

25-летняя супермодель Джиджи Хадид впервые стала мамой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Наша девочка появилась на свет в эти выходные. И она уже изменила наш мир. Я вся в любви", – написала Джиджи, опубликовав трогательное фото маленькой ручки дочери и руки ее возлюбленного, отца малышки, Зейна Малика.

Скриншот: соцсети

Зейн Малик также опубликовал трогательный пост, посвященный рождению дочки.

"Наша малышка здесь – здоровая и красивая. Попытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человечку, выше моего понимания. Благодарен за то, что узнал ее, горжусь тем, что называл ее своей, и благодарен за жизнь, которую мы проживем вместе", – написал Зейн.

И для Джиджи, и для Зейна малышка стала первым ребенком.

Модель Джиджи Хадид и Зейн Малик Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что отец Джиджи Хадид намекнул, что модель уже родила первенца. Напомним, Джиджи Хадид на фоне слухов о родах показала новые фото с животиком.

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