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25-летняя невеста Виктора Павлика опубликовала фото в свадебном платье

Екатерина Репяхова примерила свадебный образ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:22

Недавно стало известно, что 54-летний украинский певец Виктор Павлик женится на своей молодой возлюбленной, 25-летней Екатерине Репяховой.

Отметим, Виктор и Катя вместе уже более четырех лет, но публично рассказали о своем романе только в 2019-м. Ранее возлюбленная артиста говорила, что они пока не планируют свадьбу, несмотря на то, что обручились два года назад. Судя по всему, пара передумала.

А вчера Екатерина Репяхова на своей странице в Instagram опубликовала фото в свадебном образе. Девушка позирует в белом платье, с соответствующими прической и макияжем. Однако, судя по фону, снимок был сделан в магазине и невеста Виктора Павлика лишь выбирает подвенечный наряд.

Невеста Виктора Павлика – Екатерина Репяхова
Невеста Виктора Павлика – Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Неужели, я невеста!", – подписала фото Екатерина Репяхова.

В комментариях подписчики буквально усыпали девушку комплиментами: "Вы прекрасны, девушка! Невеста этого года безусловно". Один из пользователей поинтересовался, действительно ли на снимке Екатерина Репяхова позирует в своем свадебном платье. Девушка ответила, что свой наряд она показывать не будет: "Нет) свое свадебное платье я держу в тайне) а это просто один из вариантов".

Напомним, невеста Виктора Павлика устала от чрезмерного внимания. Узнайте подробности:

Ранее мы также писали, что Екатерина Репяхова опубликовала эмоциональный пост. Невеста Виктора Павлика пожаловалась, что люди на концертах стали ее пристально рассматривать, снимать видео на телефоны и даже преследовать.

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