Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

25-летняя невеста Виктора Павлика заговорила о пластической операции

Екатерина Репяхова готова сделать подтяжку лица

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:32

25-летняя невеста Виктора Павлика, которая позировала обнаженной в душе, внезапно заговорила о пластической операции. Так, на своей странице в Instagram Екатерина Репяхова ответила подписчице касательно возможной ринопластики и призналась, что не желает менять форму носа. А вот от подтяжки лица в будущем не откажется.

Читайте также:
"Ненавидит своих детей": Екатерине Репяховой угрожает отец

"Нос ни в коем случае трогать не буду. Мне не нравится, как выглядят девушки со сделанными носами. А вот позже какую-нибудь сделать подтяжку ‒ не против", – написала Екатерина.

Отметим, что свадьба украинского исполнителя Виктора Павлика и Екатерины Репяховой запланирована на 10 июня 2020 года в Днепре, родном городе невесты. Но ни киевские, ни днепровские гости не смогут поздравить молодоженов во время застолья. Правило предстоящей свадьбы номер один: никаких тостов и конкурсов. Кроме того, на свадьбу собственного отца не придет младший сын Виктора Павлика – Павел. По мнению Екатерины Репяховой, приглашать его на торжество будет "издевательством".

Напомним, ранее Екатерина Репяхова откровенно рассказала об их с Виктором Павликом кредитах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Виктор Павлик продает авторские маски: фото и цена Невеста Виктора Павлика рассекретила имя будущего сына "Я с ним не из-за денег": Екатерина Репяхова рассказала об их с Виктором Павликом кредитах
шоу-бизнес Виктор Павлик Екатерина Репяхова
Реклама

Новости партнеров

Врач Льва Лещенко прокомментировал состояние артиста
Врач Льва Лещенко прокомментировал состояние артиста
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Готовим потрясающий манник на молоке. Рецепт
Готовим потрясающий манник на молоке. Рецепт
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Food

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

Сегодня, 09:39Fun

Ведущая новостей расплакалась из-за COVID-19: видео

Сегодня, 08:40Fun

Стадо козлов заблудилось в опустевшем из-за коронавируса городе: видео

Вчера, 20:15Events

Гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака: уделите внимание здоровью

Вчера, 18:32Шоу-бизнес

Известная телеведущая Анна Панова стала мамой

Вчера, 17:17Wellness

"Чтобы люди не выходили на улицы – запечатывали квартиры": как проходил карантин в Китае

Вчера, 16:41Fun

"По 200 граммов": Александр Лукашенко рассказал о своем рационе во время пандемии COVID-19

Вчера, 15:24Fun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:00Wellness

Пять эффективных упражнений для похудения в домашних условиях

Вчера, 14:42Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 10:30Food

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

Вчера, 09:09Техно

Что происходит внутри черных дыр: ученые дали ответ

29 мартаШоу-бизнес

Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, ответила на самые популярные вопросы о COVID-19

29 мартаFun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

29 мартаFun

29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Новый ранний симптом коронавируса: на что обратить внимание
Новый ранний симптом коронавируса: на что обратить внимание
8 фраз, которые нельзя говорить ребенку
8 фраз, которые нельзя говорить ребенку
Комаровський попередив, яка звичка ускладнює перебіг коронавірусу
Комаровський попередив, яка звичка ускладнює перебіг коронавірусу
Шоколадный пирог с творогом за минуты: не нужно замешивать тесто
Шоколадный пирог с творогом за минуты: не нужно замешивать тесто
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Ленивые голубцы: вкусно и на готовку минимум времени
Ленивые голубцы: вкусно и на готовку минимум времени
Модные женские стрижки 2020, которые визуально стройнят - фото
Модные женские стрижки 2020, которые визуально стройнят - фото
Едим киви каждый день: уже через 2 недели тело меняется
Едим киви каждый день: уже через 2 недели тело меняется