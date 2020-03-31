25-летняя невеста Виктора Павлика заговорила о пластической операции

Екатерина Репяхова готова сделать подтяжку лица

25-летняя невеста Виктора Павлика, которая позировала обнаженной в душе, внезапно заговорила о пластической операции. Так, на своей странице в Instagram Екатерина Репяхова ответила подписчице касательно возможной ринопластики и призналась, что не желает менять форму носа. А вот от подтяжки лица в будущем не откажется.

"Нос ни в коем случае трогать не буду. Мне не нравится, как выглядят девушки со сделанными носами. А вот позже какую-нибудь сделать подтяжку ‒ не против", – написала Екатерина.

Отметим, что свадьба украинского исполнителя Виктора Павлика и Екатерины Репяховой запланирована на 10 июня 2020 года в Днепре, родном городе невесты. Но ни киевские, ни днепровские гости не смогут поздравить молодоженов во время застолья. Правило предстоящей свадьбы номер один: никаких тостов и конкурсов. Кроме того, на свадьбу собственного отца не придет младший сын Виктора Павлика – Павел. По мнению Екатерины Репяховой, приглашать его на торжество будет "издевательством".

Напомним, ранее Екатерина Репяхова откровенно рассказала об их с Виктором Павликом кредитах.

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