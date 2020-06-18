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27 лет разницы: как Максим Галкин выглядел до женитьбы с Примадонной

Сегодня, 14:30

Сегодня супругу Аллы Пугачевой исполняется 44 года

Сегодня, 18 июня, свой день рождения отмечает российский пародист и супруг Алла Пугачевой – Максим Галкин. Его звездная супруга вместе с шестилетними детьми уже успели поздравить Максима с праздником, устроив ему сюрприз во дворе их дома под Москвой.

Российский пародист Максим Галкин
Российский пародист Максим Галкин
Фото: instagram.com/maxgalkinru

У звездных супругов разница в возрасте составляет 27 лет. Свои отношения артисты узаконили в 2011 году. Встреча будущих супругов состоялась еще в 2001 году на фестивале "Славянский базар" в Витебске, где у Галкина был сольный концерт. Тогда артисту было 25 лет.

Сегодня.Lifestyle в честь дня рождения предлагают посмотреть, как выглядел Максим Галкин до женитьбы с Аллой Пугачевой.

Максим Галкин в молодости
Максим Галкин в молодости
Фото: instagram.com/_fan_maxgalkinru

Примадонна тогда сразу обратила внимание на талант юного пародиста и предложила ему записать дуэт. Так появилась песня "Будь или не будь". Поклонники сразу начала обсуждать роман двух знаменитостей, но тогда артисты лишь отмахивались и говорили, что между ними исключительно дружба.

Максим Галкин и Алла Пугачева в начале отношений
Максим Галкин и Алла Пугачева в начале отношений
Фото: instagram.com/_fan_maxgalkinru

Спустя 7 лет после знакомства Пугачева и Галкин перестали скрывать свои отношения, а еще через три года, 23 декабря 2011-го, поженились. 18 сентября 2013 года в звездной семье родились близнецы. Тогда Алле было 64 года, а Максиму — 36 лет.

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Ранее мы также писали, что Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

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